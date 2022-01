Lidl espera superar los 5.000 millones de ventas este ejercicio y abrir 40 tiendas más en 2022

Lidl continúa con su crecimiento sostenido en el mercado español. La compañía alemana de supermercados espera superar los 5.000 millones de euros en ingresos al cierre de su ejercicio actual, que finalizará el próximo 28 de febrero. Así lo ha confirmado este martes el director corporativo de la cadena, Ferran Figueras, en la presentación de un estudio de impacto económico elaborado junto a la consultora PWC.

Figueras ha asegurado que "la línea que estamos siguiendo confirma que podemos llegar a ese nivel. Esperamos estar ahí, aunque todavía quedan unas semanas para confirmarlo". Ello pese a la recuperación del consumo en el canal horeca, que ha provocado una caída en el gasto en alimentación y bebidas a nivel doméstico durante 2021, frente a los datos récord de 2020. "En nuestro caso hemos logrado fidelizar a los clientes que nos han ido conociendo y no vamos a experimentar una bajada de ventas, sino una evolución positiva".

En el ejercicio 2020-2021, Lidl alcanzó unas ventas de 4.825 millones en el mercado español, lo que supuso un crecimiento del 9% respecto al anterior. Pese a ello, vio mermado su beneficio neto, que retrocedió un 13% hasta 151 millones, en un año que estuvo marcado por el inicio de la pandemia. Según ha explicado Figueras, durante aquel ejercicio Lidl invirtió 110 millones en rebajas y promociones comerciales, elevó su masa salarial en 14 millones por la entrada en vigor de su nuevo convenio y gastó 28 millones en medidas anti covid. Se trata del primer descenso en su resultado neto desde 2014.

Algo que no impedirá que la compañía de supermercados siga invirtiendo en su crecimiento en España. Como ha indicado Figueras, Lidl prevé destinar 400 millones de euros a la apertura de 40 nuevas tiendas este año, dentro de su plan hasta 2024 en el que destinará un total de 1.500 millones para sumar 150 establecimientos y cuatro plataformas logísticas. "España es un mercado con potencial para seguir creciendo", ha dicho el director corporativo de Lidl, que ha reiterado que la cadena no tiene previsto abrir su tienda online a la alimentación. "Vamos a incrementar la oferta de productos de bazar, pero no nos planteamos el online de alimentación".

Respecto a la situación inflacionaria y las subidas de precios, Figueras se ha limitado a asegurar que Lidl "está haciendo todos los esfuerzos de contención. Vamos a ser garantes de que nuestros precios sean lo más competitivos posibles.

Impacto económico

La compañía ha presentado junto a PWC su primer informe de impacto económico en España. El mismo valora en 6.500 millones de euros la aportación de Lidl al PIB español, y en 14.600 millones las ventas de frutas y verduras del país a otros mercados.

En 2020, Lidl aportó 413 millones de euros a las arcas públicas. De ellos, 176 millones correspondieron a impuestos soportados, de los que el 54% estuvieron ligados al emplei, mientras que 237 fueron impuestos recaudados.

En 2021 la compañía superaba los 18.000 empleados, el 93% con contrato fijo, y estima que por cada empleo directo que genera se crean otros 7,2, lo que elevan los puestos de trabajo indirectos e inducidos por encima de los 140.000.