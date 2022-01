Errejón quiere que el Gobierno elimine las comisiones bancarias en ventanilla

Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, ha presentado este lunes una proposición no de ley para que el Congreso de los Diputados debata en pleno si insta al Gobierno a incorporar una batería de medidas para luchar contra la exclusión financiera de las personas mayores.



Entre ellas pide la eliminación de las comisiones por las operaciones que se hagan en ventanilla, al tiempo que plantea que la retirada de dinero en efectivo se considere un "servicio básico y universal", que garantice la atención presencial.



La propuesta, firmada por el portavoz del grupo Íñigo Errejón, busca que el Ejecutivo incorpore en el Proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente estas iniciativas, además de que propone establecer una periodicidad mínima para los ofibuses u oficinas móviles que recorren distintas

localidades.



Pero el texto va más allá de demandas a la banca y busca también garantizar el acceso presencial a la Administración Pública para aquellas personas que padecen la brecha digital.



Más País Verdes Equo recuerda que el pasado noviembre el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley de Servicios de Atención al cliente, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Consumo y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital con el objetivo de mejorar las comunicaciones entre consumidores y empresas.



Con respecto a las entidades bancarias o financieras, el anteproyecto incluye la obligación de ofrecer una comunicación personalizada telefónica y obliga a garantizar la accesibilidad a los servicios de atención a los "consumidores vulnerables", entre los que se encuentran las personas mayores.



Sin embargo, afea Más País Verdes Equo, no se aborda en ningún momento el problema de la atención presencial en las sucursales bancarias que, en su opinión, ha ido profundizándose en los últimos años por la importante reducción de sucursales y cajeros automáticos.



Según datos del Banco de España, hasta 22.392 sucursales bancarias cerraron sus puertas entre 2008 y 2020 y ello, según la proposición no de ley, ha dejado sin servicio bancario a "miles de personas, especialmente a la población más envejecida y a los habitantes del medio rural, que

se encuentran en riesgo de exclusión financiera".



Pero la exclusión de una parte de la ciudadanía a partir de la brecha digital respecto al acceso a servicios básicos no se encuentra solamente en la exclusión financiera, lamenta.



"Aún más grave, ya que es una responsabilidad y gestión directa del Estado, está siendo la dificultad de acceso a la Administración de la Seguridad Social para realizar todo tipo de gestiones básicas.



A este respecto, añade, la Administración de la Seguridad Social, al igual que otras instituciones, está en plena aceleración hacia la tramitación digital de muchos asuntos, lo que está suponiendo, si no se hace debidamente, un deterioro de la atención al público, "particularmente" en las entidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social.