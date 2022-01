BBVA abrirá dos centros tecnológicos en Bilbao con 200 empleos

Con Carlos Torres Vila en la presidencia del BBVA, el banco sigue recuperando el arraigo con el territorio donde tiene su sede. Después de trasladar de Madrid a Bilbao el acto de entrega de los premios Fronteras del Conocimiento, la entidad anuncia ahora la puesta en marcha de dos centros tecnológicos en la capital vizcaína con 200 empleos.

El proyecto busca el impulso a la digitalización, el fomento del talento y el desarrollo de la cultura como "palancas de transformación económica y social de Bizkaia". Este ha sido el mensaje que han lanzado Carlos Torres y Unai Rementeria, diputado general de Bizkaia, en la firma del acuerdo por el que el banco se implica en el "ecosistema del emprendimiento" que ha activado el ente foral.

El banco ha iniciado el proceso de contratación de esos 200 profesionales, relacionados con tecnologías avanzadas como la ingeniería informática, de sistemas, de telecomunicaciones e ingeniería industrial. También busca matemáticos. En dos años completará su plantilla.

Uno de los centros se ubicará en el complejo BAT de innovación que abrirá sus puertas en septiembre. Impulsado por la Diputación de Bizkaia en varias plantas de Torre Bizkaia, la que fue la sede de operaciones del BBVA en Bilbao. En Gran Vía 1, es uno de los rascacielos más emblemáticos de la capital vasca.

Otro de los centros estará ubicado en la calle Henao, en una zona céntrica de Bilbao y muy próxima a Torre Bizkaia. Realizarán las operaciones de las filiales BBVA Next Technologies y BBVA IT. La primera, con 900 trabajadores, está especializada en ingeniería de software y pilota la transformación tecnológica del banco. Por su parte, BBVA IT desarrolla servicios críticos, como la fábrica digital, y ofrece apoyo a las diferentes áreas de negocio, servicios centrales y Data. Tiene 750 empleados.