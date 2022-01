Dancausa (Bankinter) alerta sobre el impacto de la inflación y el déficit público

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha advertido de que los principales desafíos que afronta la economía española durante el presente año son la alta inflación y el control de los niveles de déficit y deuda pública.

"2022 no está exento de retos y los niveles de inflación pueden causar estragos en la confianza y en la economía. Es un tema serio que hay que atajar", ha señalado durante la rueda de prensa de presentación de resultados del banco correspondientes a 2021, ejercicio en el que Bankinter obtuvo un beneficio de 1.333 millones de euros, gracias a las plusvalías obtenidas por la salida a Bolsa de Línea Directa, y que Dancausa ha calificado de "magníficos e irepetibles".



La banquera también ha advertido de que "los niveles de déficit y deuda pública, que se han ido incrementando en la pandemia, "son difíciles de controlar".



Pese a estos avisos, Dancausa considera que "hay buenas razones para ser optimistas y transmisores de confianza". Por ello, pidió "los necesarios grados de libertad para desarrollarse".

De momento, la entidad mantiene su objetivo de cerrar 2023 con un beneficio de 550 millones de euros, prácticamente los mismos registrados en 2019 y que fuereon récord para el banco, aunque con la diferencia de que ya no contabiliza los resultados de Línea Directa, que salió a Bolsa en abril de 2021.

Sareb

Dancausa parafraseó a Gabriel García Márquez al referirse a la necesidad de que el Gobierno tome una participación en la Sociedad de Gestión de los Activos Procedentes

de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por un céntimo la acción. "Es la crónica de una muerte anunciada", lamentó. Afirmó que "los bancos que participamos en la creación de un banco malo no tenemos nada de lo que quejarnos". En todo caso,valoró que Bankinter tenía muy poca exposición al crédito promotor.

"Estábamos en una situación extrema y al sector financiero nos dijeron que pusiéramos dinero y lo pusimos", recordó, y aclaró que para Bankinter el impacto será cero ya que ha sido provisionado en su totalidad.

Fondos Europeos

Dancausa se refirió también a los fondos europeos, de los que afirmó que "no son la panacea y no debemos pensar que lo van a solucionar todo", aunque añadió que "son una ayuda extraordinaria a la que no podemos renunciar y hacer las cosas mal".

Por ello, pidió que se agilice la gestión de estos fondos, que "esté alejada de los intereses de los partidos políticos", así como que se establezcan sistemas eficaces para controlar su distribución.



Además, sostuvo que la banca podría tener un mayor papel en su gestión ya que puede actuar como intermediario adelantando los fondos una vez hayan sido concedidos o incluso ofreciendo financiación adicional.