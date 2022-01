La pyme española aumenta su presencia online por encima de la media

Las pequeñas y medianas empresas españolas han incrementado su presencia online. El 78% de ellas han multiplicado su presencia digital, ya sea de forma significativa o moderada.

El dato corresponde a las conclusiones de la quinta edición del informe SMB Trends Report elaborado por Salesforce. En este informe se analiza la situación de estas compañías incidiendo en su digitalización.

La mayoría de las empresas que han aumentado su presencia online lo han hecho de forma moderada. Según el informe, un 52% de las empresas han realizado los cambios de manera firme y constante. Solo un 26% de las empresas ha realizado cambios en este sentido de manera significativa.

La mayoría de las pymes (un 75%) que ha participado en el estudio afirma disponer de un sistema CRM, un 25% de ellas adoptó este sistema de gestión hace menos de un año.

El estudio destaca cómo han cambiado las empresas desde la pandemia. Un 68% de las pymes considera que su negocio no habría podido sobrevivir a la crisis provocada por la Covid-19 de no ser por los cambios tecnológicos. De hecho, aseguran que no hubieran sobrevivido con la tecnología de hace una década. Asimismo, un 71% de los encuestados asegura que los cambios que ha realizado en sus procesos de negocio suponen un beneficio para la compañía a largo plazo.

Teletrabajo vs oficina

El lugar de trabajo también ha sufrido cambios significativos a raíz de la pandemia. Un 35% de las pymes ya prevé permitir a sus empleados trabajar desde cualquier lugar. Frente a ellos se sitúa un 54% de las empresas que creen que la mayor parte del trabajo seguirá desempeñándose de manera presencial.

Así, se reduce la distancia entre los que optan por trabajo a distancia y los que prefieren trabajo presencial. El informe refleja que un 43% de las pymes se decanta por el trabajo a remoto, frente a un 46% que sigue prefiriendo el trabajo presencial. De todos ellos, un 11% de las pymes aún no ha planeado la vuelta a la oficina.