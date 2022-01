¿Sabes cómo ordenar mejor tu escritorio con mejores carpetas en Windows 11?

Una de las batallas más crueles que protagonizamos a diario cuando usamos nuestro ordenador tiene que ver con la necesidad de mantener el escritorio lo más limpio posible, sin demasiados iconos y archivos desperdigados que no sabemos muy bien dónde almacenar. Algo que, si no nos lo trabajamos todos los días, puede convertir la pantalla en un campo de minas lleno de cosas que, casi siempre, no utilizamos.

Así que para estos menesteres existen apps de terceros que suplen ese vacío que, Microsoft en este caso, nos ha dejado, y por eso contamos con una alternativa realmente interesante que tiene que ver con la llegada de un nuevo tipo de carpetas que podemos guardar, no ya en las unidades físicas, SSD o en el escritorio, sino en el menú de inicio. Ese elemento que aparece cuando pulsamos la tecla de Windows o al hacer clic con el ratón en el propio logo del sistema operativo tanto en Windows 10 como en Windows 11.

Un lugar extraño, ¿o no tanto?

Así las cosas, el hacedor de este milagro dentro de los OS de Microsoft tiene el nombre de Stardock, empresa responsable del software Start11, que acaba de actualizarse para permitirnos añadir carpetas en el mismísimo menú de inicio de Windows 11 (y 10), de tal forma que para aquellos programas importantes, o archivos a los que recurramos cada poco tiempo, podremos situarlos en un lugar escondido al que siempre podemos acceder de una forma rápida e instantánea.

Llegan las carpetas al menú de inicio de Windows 11. Stardock

Según anuncia el propio desarrollador, con la versión 1.1 “los usuarios de Windows 10 y Windows 11 pueden crear fácilmente una carpeta directamente dentro del menú Inicio manteniendo presionada la tecla Mayús y arrastrando un icono sobre otro. El nuevo submenú del icono del botón derecho también facilita cambiar la apariencia de los iconos de las aplicaciones en el menú Inicio”.

Como podéis deducir por la explicación, se trata de un sistema calcado al de los smartphones, donde para crear una nueva carpeta no es necesario decirle al OS que lo haga, sino que basta con arrastrar el icono de una aplicación sobre otro. Este software podéis bajarlo fácilmente desde la página oficial de Stardock y probarlo antes de confirmar que queréis pasar por caja. Eso sí, en caso de que os decidáis a dejarlo instalado, no es especialmente caro y se trata de una alternativa a tener en cuenta cuando se trata de mantener el escritorio limpio como la patena.