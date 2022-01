Javier Aparicio (candidato a presidir la AEPD): “Hay que promover un ‘sandbox’ para sectores distintos al financiero”

Con una pasión que no puede disimular, Javier Aparicio recibe a CincoDías en las oficinas de finReg 360º, la firma de asesoramiento en regulación financiera de la que es socio y director del departamento de protección de datos y nuevas tecnologías desde 2017. Es uno de los candidatos a la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), donde ya trabajó como jefe del gabinete jurídico entre 1998 y 1999. Abogado del Estado en excedencia y tras haber pasado por Cuatrecasas, el experto cuenta con más de 30 años de experiencia en asesoramiento a empresas para el uso de datos, así como en proyectos de big data e inteligencia artificial.

El PSOE y el PP acordaron en octubre las personas para la presidencia y la adjuntía de la AEPD. Pese a que el procedimiento está reglado, ¿se ha contaminado?

Yo pienso que no, creo que es ruido, nada más que ruido. Efectivamente, fue muy poco afortunado que los partidos dieran esos nombres, pero es un error que se ha subsanado al haber dado arranque al procedimiento que exige la ley.

La actual directora de la Agencia lleva en funciones desde el verano de 2019. ¿Se ha resentido el funcionamiento del organismo?

No, sigue funcionando sin problemas. El tiempo en funciones que lleva la actual directora no está afectando. Pero, posiblemente, las designaciones de la presidencia y de la adjuntía se han convertido en un tema para resolver de manera inmediata.

¿Por qué se postula para presidente?

Dentro de mi carrera tiene una perfecta coherencia, especialmente a estas alturas de mi currículo. Me encantaría aportar el feedback de toda mi experiencia e intentar mejorar el organismo regulador. El objetivo es que este colabore con la industria y con los sectores económicos españoles.

"El aspirante a presidir la AEPD prefiere disfrutar del ahora, por lo que no es usuario de redes sociales"

¿Cuál es su programa electoral de cara a la presidencia?

La Agencia debería promover la creación de bancos de pruebas –­sandboxs– para desarrollar proyectos. También hay que continuar en el proceso de internacionalización que se ha llevado a cabo.

Pero ya existe un sandbox para el sector financiero...

Sí, pero es muy específico. Las empresas de telecomunicaciones o las de transportes, por ejemplo, no se van a sentir a gusto ahí. No existe un sandbox en España para el resto, la Agencia deberá tener un papel clave en su puesta en marcha.

¿Qué papel jugaría la AEPD?

Entiendo que ese banco de pruebas debería ubicarse bajo la autoridad de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, siendo la AEPD la autoridad supervisora.

¿Qué más potenciaría?

La todavía actual directora, Mar España, ha formalizado la función consultiva de la Agencia, lo que la sitúa en este ámbito a la altura de la CNMV, del Banco de España o de la Dirección General de Seguros. Así, la Agencia se convierte en una colaboradora de las empresas en sus proyectos de innovación, de digitalización. Ayuda a evolucionar y enseña cómo innovar en todos los sectores. Este es el camino que hay que seguir.

Es decir, el objetivo es que la AEPD se implique directamente en la economía...

Sí, la Agencia se está convirtiendo en un regulador que afecta a toda la economía, desde al quiosco de periódicos hasta a Telefónica. Si cualquier actor quiere hacer algo, este puede contar con el asesoramiento de la Agencia. La AEPD tiene que lograr que las empresas crezcan al calor de la regulación. Todo el progreso digital de la economía depende de los datos personales. La protección de datos se ha convertido en una pieza clave de la evolución. La Agencia tiene que conocer la situación y con la sensibilidad necesaria de que, si ponemos un palo en las ruedas, nos vamos a quedar atrás.

"Las entidades de control parecen pequeñitas, pero la capacidad que tienen de imponer sanciones es muy elevada"

¿Son suficientes las menos de 200 personas que están ahora en plantilla de la AEPD?

La organización ha evolucionado mucho desde cuando estuve allí; entonces éramos cuatro gatos. Hoy en día el tema internacional ha crecido mucho, y todo lo que tiene que ver con la mencionada función consultiva tendrá que crecer de forma significativa.

¿Tiene capacidad real para multar a gigantes planetarios como Google, Facebook o Apple?

El caso Google es el mejor ejemplo. La Agencia no es solo la Agencia: es la Comisión Europea. En el caso Google, que surgió en España, la empresa del buscador estaba preocupada desde el primer momento.

¿Cuándo se produjo el denominado caso Google y en qué consistió?

Artemi Rallo Lombarte, director de la AEPD de 2007 a 2011, empezó a sentir la incomodidad por no poder enfrentarse a las multinacionales americanas. Y tuvo la valentía de exigir responsabilidades por lo que estaba pasando con Google en España. Este fue uno de los puntos que dio lugar a cambios en la legislación, de manera que ahora cualquier empresa norteamericana sabe que está sometida al reglamento europeo. Con esto rompimos los moldes hacia EE UU.

Entonces, ¿las grandes multinacionales se pliegan sin discusión a las órdenes de las agencias estatales de protección de datos?

Las entidades de control parecen pequeñitas, pero su capacidad para imponer sanciones es elevada. Incluso se vigilan entre ellas.

¿Qué efecto ha tenido el reglamento europeo de protección de datos que se aplica desde mayo de 2018?

Ha sido útil, funciona para defender los derechos de los de los ciudadanos de la Unión Europea. Tenemos que enseñar a la gente a cumplir, y tenemos que creernos la protección de datos, es un derecho fundamental.

En ocasiones, las propias personas son las que exponen todos sus datos voluntariamente en las redes sociales. ¿Usted se deja geolocalizar?

Sí, me dejo geolocalizar porque conduzco bastante.

¿Es usted usuario de redes sociales?

No, a excepción de LinkedIn. Tuve un perfil en Twitter, que cerré hace mucho tiempo, y llegué a tener Instagram, pero ya no... Tampoco soy usuario de Facebook. No me gustan las redes sociales, me hacen perder mucho tiempo. Compartir mi vida en tiempo real me parece tristísimo, con ellas no se puede disfrutar del ahora. ¿Tan poco te interesa la realidad? ¿O te crees tan guay que tienes que compartir todo lo que haces?