Rentable y verde: Tikehau apuesta por la inversión sostenible

La inversión verde es rentable y pragmática. Así lo afirman los expertos de la gestora francesa Tikehau Capital Global Investment, que añaden que, según cifras oficiales, alrededor del 75% de la inversión verde para la próxima década tendrá que venir del sector privado. Desde la firma destacan que la “institucionalización” de la inversión de impacto climático tendrá un papel crucial para facilitar el camino hacia la eliminación de las emisiones de carbono, y que esto generará “una de las mayores oportunidades de inversión de todos los tiempos”.

La inversión verde de Tikehau se remonta a 2018, cuando la firma creo el fondo T2 Energy Transition Private Equity para apoyar la transición energética y la descarbonización. Recientemente, en octubre de 2021, los franceses redoblaron su apuesta y afirmaron que para 2025 aspiraban a gestionar al menos 5.000 millones de euros en activos dedicados exclusivamente a la lucha contra el cambio climático.

No obstante, los gestores aseguran la inversión verde no va solo de rentabilidad, sino de sentido común: “Si estás invirtiendo en algo y no estás tomando en cuenta el riesgo climático podrías perder tu inversión en los próximos años” afirma Pierre Abadie, Director de clima y Codirector de transición energética de capital privado para la descarbonización de Tikehau, llamando la atención sobre el creciente efecto de los climas extremos en la economía y los negocios.

Desde Tikehau aclaran que, si bien usualmente cuando la gente piensa en utilities cuando se habla de descarbonización, también es importante enfocarse en los usos finales y la eficiencia energética: “Nos interesan por ejemplo cómo se puede aplicar esto al sector de la construcción o a los sistemas de refrigeración. También está el sector de producción y el consumo de alimentos, que generará el 25% de las emisiones. Por supuesto, también está el sector de la electromovilidad y de los trenes”.

En este sentido, algunas de las apuestas verdes que actualmente se encuentran en el portafolio de Tikehau son Valgo, una empresa francesa especializada en la rehabilitación de sitios y suelos contaminados, Ecopol, una empresa que produce empaques biodegradables, Amarenco, un productor independiente de energía solar que opera en Omán, Irlanda y Francia, y la española Enso, una plataforma enfocada en el desarrollo, ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de plantas de energía de biomasa (electricidad, calor o calor y electricidad combinados.

Sin embargo, Abadie aclara que no todos los sectores verdes son igual de atractivos para Tikehau: “No estamos invirtiendo en compañías que estén totalmente subsidiadas, sino en actores del mercado que ya están presentes y dan rentabilidad a los que llevamos capital fresco. El impacto positivo no tiene por qué ir en contra de los retornos”.

En cuanto al actual debate sobre la inclusión de la nuclear y el gas en la taxonomía verde de la Unión Europea, Abadie ha asegurado a Cinco Días que es sobre todo una discusión semántica: “El debate es político. Los países están buscando formas de llegar al nivel de emisiones que se tiene programado para 2030 o para 2050. En el caso de la nuclear, se está cambiando las negatividades externas, el problema pasa a ser la gestión de residuos. En el caso del gas, se plantea como una alternativa para facilitar la transición desde el carbón o el petróleo. El debate, sin embargo, termina siendo siempre sobre la eficiencia energética y habría que preguntarse si invertir en esto es lo más efectivo y la mejor manera de invertir.”