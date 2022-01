La trampa de la deuda, al acecho del futuro de las economías

Analgésicos

A cambio de salir de la intensa crisis, el precio a pagar no es otro que el de seguir viviendo en un mundo económico ficticio. “Al mercado en general lo hemos acostumbrado a los analgésicos. Los bancos centrales les han saturado de ellos porque es mucho más difícil llevar a cabo medidas drásticas o de reforma, pero en cambio dar analgésicos por la vía monetaria o por la fiscal es mucho más fácil, y ya hemos visto fruto de esto cosas rarísimas”, dice Pedro del Pozo. “Salen buenos datos económicos y el mercado se hunde porque quizás se vayan a dar menos ayudas. El grado de dependencia de los mercados con los estímulos es brutal. El principal riesgo para mí en 2022, más allá de cualquier cisne negro que pueda aparecer, es el de que los bancos centrales no telegrafíen correctamente el proceso de retirada de estímulos. Es decir, que el mercado no esté contento por el fin de los estímulos monetarios”.

Cuenta atrás

Antonio Pedraza sostiene que la vuelta a la realidad es cuestión de tiempo. “Tarde o temprano el endurecimiento del banco central se tiene que producir. Lo que está haciendo este fluir de liquidez tan elevado es que la valoración de los activos no sea real. Esto se tiene que asentar de una forma definitiva porque estamos hablando de una política de pandemia y de pospandemia. La normalización de la política monetaria tiene que llegar a producirse”, opina el economista. “El único tema es que exigirá su tiempo para que en un momento tan delicado como el que atravesamos no ponga en peligro el crecimiento. La normalización es ineludible. El exceso de liquidez hace que los precios de los mercados no sean representativos. Lo que se pretende es que cuando se produzca esa normalización, no produzca una hecatombe mayor, como ya ha pasado con anterioridad”.