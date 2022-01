El Ibex cumple 30 años como referente bursátil

Agenda. La inauguración del encuentro correrá a cargo de Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. También participarán José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Cecilia Boned, presidenta de BNP Paribas en España. En representación del Gobierno asistirán durante las dos jornadas Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El presidente Pedro Sánchez será el encargado de clausurar la edición. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, también han confirmado su asistencia.

Formato híbrido. En esta XII edición de Spain Investors Day (SID) estarán representados prácticamente todos los sectores de la actividad económica. El foro mantendrá un formato híbrido (presencial y online) para afrontar las limitaciones derivadas de la situación sanitaria. Los inversores tienen la opción de mantener reuniones one to one de manera telemática desde su país de origen.

Patrocinadores. Spain Investors Day cuenta como socios estratégicos con BNP Paribas, líder europeo en servicios financieros, y Exane BNP Paribas, uno de los principales intermediarios en renta variable europea. Los patrocinadores son Deloitte, Endesa, Cecabank, PRISA, Aon y BME. También apoyan el encuentro la entidad pública Icex-Invest in Spain, ICO, Linklaters, Equipo Económico y Cofides. El SID es una empresa del grupo Estudio de Comunicación.