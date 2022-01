El BCE responde a Puigdemont que la exposición por riesgo de BBVA a Garanti no cambia

El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, considera que la exposición ponderada por riesgo a Garanti del BBVA en base consolidada no cambiaría materialmente como consecuencia de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por la entidad española sobre el 50,15% que no posee del banco turco, según ha explicado en una carta en respuesta a las cuestiones planteadas por los eurodiputados Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí.



Los tres políticos habían cuestionado a la institución acerca de los riesgos asociados que podría conllevar para BBVA tal aumento de su participación en la entidad otomana, tal y como había anunciado el banco español el pasado mes de noviembre.



A este respecto, Enria recuerda en su respuesta que tal y como establecen las normas que rigen la relación entre el Parlamento Europeo y el BCE, cualquier obligación de información frente al Parlamento Europeo está sujeta a los correspondientes requisitos de secreto profesional descritos

en la directiva sobre requisitos de capital.



"Por lo tanto no puedo comentar sobre instituciones de crédito individuales y sus decisiones comerciales", afirma.



No obstante, el italiano aprovecha las preguntas planteadas para señalar que el total de los activos y la exposición ponderada por riesgo a Garanti del Grupo BBVA en base consolidada "no cambiaríanmaterialmente", dado que las exposiciones de Garanti ya están consolidadas en las cuentas financieras del Grupo BBVA.



Asimismo, Enria señala que, dentro del proceso de supervisión en curso, la Supervisión Bancaria del BCE evalúa continuamente los riesgos a los que están expuestas o podrían estar expuestas las entidades supervisadas, añadiendo que se aplica un mayor escrutinio a las áreas de riesgo que muestran una alta volatilidad e incertidumbre y que podrían tener un impacto adverso en los perfiles de riesgo de las instituciones.



A este respecto, el banquero italiano explica que la Supervisión Bancaria del BCE mantiene conversaciones detalladas con los bancos para garantizar que estos conocen los riesgos a los que están expuestos y han establecido mecanismos adecuados de gestión y control de riesgos.



Además, añade que la Supervisión Bancaria del BCE también garantiza que los bancos mantengan niveles adecuados de capital y liquidez, acordes con su perfil de riesgo, así como las reservas necesarias para gestionar riesgos elevados.



"Si es necesario, la Supervisión Bancaria del BCE puede hacer uso de los poderes de supervisión que le otorga el Pilar 2 para imponer medidas de supervisión específicas basadas en una evaluación caso por caso", apostilla.



BBVA anunció el pasado 15 de noviembre su intención de lanzar una OPA voluntaria sobre el 50,15% que no posee de Garanti BBVA a un precio de 12,20 liras turcas por acción, por lo que la cuantía máxima total que pagará BBVA es de 25.697 millones de liras turcas (equivalente a

aproximadamente a 2.249 millones de euros), en efectivo, en el caso de que todos los accionistas de Garanti BBVA vendan sus acciones.