Un 30% de las pymes terminan el año con pérdidas

El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha realizado un nuevo barómetro en el mes de diciembre, concretamente durante los días 22, 23 y 26.

Los resultados obtenidos presentan un 95% de nivel de confianza y un 4% de margen de error. Como ha declarado en su presentación el presidente, Fernando Jesús Santiago Ollero “una vez más, los gestores administrativos han mostrado su compromiso con la sociedad y han colaborado para que podamos contar con datos fiables e importantes para comprender qué está pasando en nuestro tejido productivo”.

Problemas de liquidez

Según los datos obtenidos del barómetro un 30% de las pequeñas y medianas empresas españolas acaban el año con pérdidas. Más de 700.000 empresas tienen serios problemas de liquidez, que están siendo difícil de solventar y con ello, se estima una difícil recuperación de los niveles de actividad pre pandemia. Santiago Ollero ha señalado que “los pequeños negocios, que no cuentan con mucho margen, que ganan lo suficiente para pagar empleados y resto de gastos y para tener su sueldo el empresario durante los buenos momentos, en cuanto se presentan problemas tan serios como los derivados de la crisis sanitaria, se les viene abajo todo” y recrimina la actuación del Gobierno, “el Estado debería plantearse seriamente facilitar líneas de liquidez a estas empresas; es en ellas en las que tiene sentido reforzar con garantía del Estado a los bancos para que les den préstamos, pues apoyar a las que recibirían préstamos incluso sin garantías, a los únicos que refuerza es a los propios bancos”.

Estos últimos datos están ligados a los ya presentados anteriormente durante el primer semestre del 2021. Las pymes españolas continúan mostrando un evidente agotamiento en la capacidad de pago a corto plazo como consecuencia de la enorme crisis sanitaria y económica surgida tras la aparición de la COVID-19. Los principales problemas que tienen son:

- Pagar el alquiler.

- Recibir el pago de algunos clientes.

- Pagar a los acreedores.

- Hacer frente a las deudas con entidades financieras.

Falta de información

Los gestores administrativos ponen de nota un 5,56 sobre 10 a los bancos en el proceso de ampliación de los plazos aprobados por el Código de Buenas Prácticas. Recriminan que “no ha sido precisamente un proceso de empatía por parte de los bancos, parece que no les ha gustado tener que llevar a cabo nuevas ampliaciones”.

Información ya patente en los datos del anterior barómetro, donde se resaltaba la escasa información que las pequeñas y medianas empresas han recibido por parte de los bancos. El 37% desconocía la normativa sobre transparencia frente al 47,3% que declaraba si conocerla. Porcentaje que no habrá aumentado en los últimos meses según los gestores que según Santiago Ollero “me temo que este porcentaje de quienes no lo reciben no sea tan alto, sino que más bien responde al desconocimiento y, en consecuencia, poca atención que se le presta”.

Además, según el 80% de los gestores administrativos, sus clientes perciben que este año ha habido un fuerte incremento de las comisiones que se les cobran.

ERTES y evolución de la economía

Los ERTES, aunque en menor proporción siguen a la orden del día. El barómetro de los gestores administrativos presenta que actualmente unos 80.000 trabajadores continúan teniendo problemas para cobrar los ERTES. Son trabajadores que han estado o siguen estando de ERTE, que han tenido problemas por parte del SEPE y que no han obtenido una solución hoy en día. Además, el 14% de las PYME que solicitaron ayudas a las Comunidades Autónomas recibieron una respuesta negativa.

“La entrada en vigor de los ERTES fue un auténtico calvario, las contestaciones se retrasaban, los ICO llegaron a partir de abril, con muchas denegaciones para los más pequeños, y mientras se iban agotando los pocos fondos que tenían las PYMES, había que consumir el patrimonio personal, tirar de la familia y amigos y sobre endeudarse” señaló el presidente del Consejo General.

A ello se le suma las inspecciones de trabajo. Durante este ejercicio el 17% de las pymes han tenido alguna inspección, ya sea por parte del Estado, fiscal o laboral y de ellas, el 23% han recibido una sanción.

La difícil situación económica española hace que los gestores administrativos suspendan la confianza que tienen sobre la evolución de la economía en 2022. Puntúan la confianza con un 4,39 sobre 10. El presidente, Santiago Ollero justifica la puntuación de los gestores indicando que “vivimos el día a día de nuestros clientes, les llevamos los estados financieros, les hacemos las declaraciones fiscales y seguridad social, les acompañamos en las inspecciones, tramitamos las ayudas… de lo macro no queremos pronunciarnos, pero de lo micro sabemos de manera muy real y en el momento lo que está pasando”. Incita en la presentación del barómetro a tener “empatía con el empresario y que los Reyes Magos traigan a nuestros gobernantes la capacidad suficiente para entender cómo funciona el 98% de nuestro tejido productivo”.