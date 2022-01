Cómo ver historias de Instagram sin que nadie se pueda dar cuenta

Instagram es una de las redes sociales más populares desde hace varios años, y es que la evolución que ha experimentado la plataforma ha sido fantástica. En un principio, tan solo se podía publicar fotos en ella, y ahora tienes hasta la posibilidad de publicar Historias de una duración de 24 horas.

Esta función obtuvo una gran popularidad desde su aparición, ya que en ella son muchas las herramientas para crear un fantástico contenido. Pues bien, a pesar de que los vídeos y fotos que se publican en esta sección tienen una duración de solo 24 horas, las personas que lo han publicado tienen la posibilidad de ver quiénes han visto estas publicaciones.

Puede darse el caso de que quieras ver las Historias de Instagram de alguien en particular, pero que este no sepa que lo has hecho. Pues lo cierto es que tienes varias formas para conseguirlo, y son realmente sencillas.

Cómo ver Stories de Instagram de forma anónima

En primer lugar, puedes recurrir al uso del modo avión. Cuando entras en Instagram, las Historias se cargan automáticamente, de forma que no tengas cortes mientras las estás viendo. Por lo tanto, lo que puedes hacer para ver la historia de alguien sin que te detecte es entrar en su perfil, cargar de nuevo y activar el modo avión o desconectar el WiFi y los datos móviles. Cuando las hayas visto, cierra Instagram y activa de nuevo el Internet, serás indetectable.

Otra opción también muy sencilla es la de tener otra cuenta de Instagram, la cual no se relacione contigo en absoluto. Y lo mejor es que la red social te permite tener más de una cuenta a la vez, por lo que no será necesario que estés abriendo y cerrando sesión cada vez que quieras usar esta cuenta “de incógnito”.

La última opción que tienes para ver historias de Instagram en anónimo es recurriendo a las aplicaciones de terceros. En el caso de que seas usuario de Android, te dejamos las tres mejores opciones con las que descargar historias de Instagram. Al utilizarlas, no dejarás rastro alguno.

BlindStory: con esta podrás buscar, reproducir y descargar las historias de Instagram sin quedar registrado.

SilentStory: Al igual que la anterior, te permite la búsqueda, reproducción y descarga de las historias, pero en este caso, sin iniciar sesión.

En el caso de que seas usuario de iPhone o que no quieras tener que descargar una aplicación, estos son los sitios web a los que vas a poder recurrir para ver historias de Instagram en anónimo: