Jabra presenta unos auriculares con cancelación de ruido y precio de derribo

Jabra es uno de los grandes referentes a la hora de comprar unos auriculares para practicar deporte. Y ahora acaban de anunciar la llegada de una alternativa a los AirPods de Apple que no te decepcionará en absoluto.

Aprovechando la llegada de la CES 2022, Jabra presenta la nueva solución de la familia Elite de auriculares inalámbricos, el modelo Elite 4 Active, el cual saldrá a la venta por un precio de 119 dólares. Estos son unos auriculares impermeables que cuentan además con cancelación activa del ruido, los cuales se colocan entre los modelos Elite 3 de 99 dólares y los Elite 7 Active de 180 dólares. Los Elite 4 Active han salido hoy 3 de enero a la venta en tres colores diferentes, negro, menta claro y azul marino.

Jabra asegura que sus nuevos Elite 4 Active ofrece un ajuste seguro y cómodo, para los cuales no ha sido necesario el uso de ganchos ni puntas de las alas. Eso sí, no son tan seguros como los Elite 7 Active, modelo de precio más elevado y con revestimiento de goma ShakeGrip que no tiene el 4. A pesar de esta diferencia, Los Elite 4 Active sí que cuentan con clasificación IP57, por lo que tienen el mismo nivel de protección frente al polvo y el agua que el modelo más vitaminado.

Unos auriculares que no te decepcionarán

Colores de los Jabra Elite 4 Active, Jabra

Un punto a destacar es su autonomía, pues según han informado desde Jabra, estos tienen una duración de siete horas, a las cuales se le suman 28 horas más con su estuche de carga. Gracias a su carga rápida, bastan 10 minutos para disfrutar de una hora más de uso.

Como sucede en los demás auriculares de la firma, los Elite 4 Active disponen de un modo de transparencia, mediante la cual es posible llevar el mundo exterior al interior. Esto te puede venir de maravilla si tienes que hablar con alguien o para poder escuchar a tu alrededor cuando puedas encontrarte en un lugar peligroso, como un cruce de carreteras. Además, Jabra ha incluido compatibilidad con aptX y Bluetooth AAC.

Los usuarios de Android van a poder disfrutar de ciertas ventajas adicionales con los Elite 4 Active, pues gracias a la tecnología Google Fast Pair, además de la opción de acceso integrado a Amazon Alexa o Spotify Tap disfrutarán de un procedimiento de configuración mucho más sencillo.

Los auriculares se pueden usar de forma independiente, ya sea para escuchar música o realizar llamadas. Sin duda, un modelo de lo más completo y que llega para plantar cara a los AirPods Pro con un precio de 120 euros.