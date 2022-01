A la caza y retención del talento digital y tecnológico en 2022

La búsqueda y la gestión del talento digital y tecnológico se han convertido en uno de los retos empresariales en la era pospandemia, dadas las nuevas metodologías de trabajo que ha traído consigo el Covid-19. La tarea no es fácil. Y es que la alta competencia en la oferta y demanda de estos perfiles hace necesario renovar los procesos de atracción y retención del talento aprovechando la innovación. Además, la cultura corporativa tradicional ha quedado obsoleta y han cobrado importancia la flexibilidad, la colaboración y el bienestar laboral.

“Los nuevos entornos de trabajo exigen a las empresas la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías que fomenten la productividad de sus trabajadores con herramientas digitales que favorezcan una colaboración y comunicación más ágiles”, indica un reciente informe de tendencias en recursos humanos elaborado por The Valley junto con meta4.

Así, sostienen que conviene fomentar la puesta en marcha de herramientas como Agile, que facilita el trabajo para los equipos remotos y permite mayor eficiencia y productividad en los proyectos y modelos de liderazgo menos jerárquicos y más colaborativos en el nuevo paradigma digital.

Cobra importancia la flexibilidad y el bienestar laboral para fidelizar a los profesionales

Además, desde el momento de la captación del talento, hasta el proceso de contratación y onboarding (incorporación de nuevos trabajadores) o, incluso, movilidades internas, bajas o ascensos, están surgiendo una nueva generación de experience platforms, a la vez que se recurre al blockchain.

Por su parte, la plataforma Talent Hackers se basa en tecnologías del dato y desarrollos propios para seleccionar perfiles tech de manera radicalmente diferente al modelo tradicional. Aplica tecnología nodal para la distribución de ofertas de empleo, recompensas dinámicas para retribuir las referencias de candidaturas y análisis en tiempo real de las capacidades del talento y su potencial disponibilidad mediante el algoritmo denominado “pulso de la candidatura.

Según Jobs301.com, plataforma de búsqueda de empleo especializada en profesionales IT y digital, entre las claves para que las empresas que desean llegar al talento digital tengan éxito destaca la visibilidad de cara a los candidatos, dado que algunas organizaciones pueden pasar desapercibidas por no ser grandes corporaciones o no llevar a cabo grandes inversiones en employer branding.

“Para ayudar a solventar esa desventaja, se puede recurrir a la inteligencia artificial y el machine learning (aprendizaje automático) para identificar a los candidatos con mayor compatibilidad con el puesto de trabajo y la cultura de la empresa en base a su experiencia, conocimientos y expectativas”, aseguran.

Ayuda recurrir a la inteligencia artificial o el ‘blockchain’

Igualmente, ven necesario mantenerse al corriente de todos los cambios tecnológicos, agilizar y flexibilizar los procesos de selección y reducir tiempo y costes.

“Al tiempo que a tecnología es la base de los principales retos que aborda el mercado del empleo, es también la solución para sobrevenirlos con éxito y que las organizaciones puedan abordar la búsqueda de talento de una manera más ágil, flexible y certera”, señalan en Jobs301.com.

Por su parte, un estudio de 4Geeks Academy, escuela de programadores internacional, indica que lo que se sigue buscando en gran medida son programadores (Frontend, Backend, Full-Stack) para apalancar los proyectos de digitalización y automatización de las empresas.

También destacan los puestos relacionados con procesamiento de datos, como data analyst, data scientist, data engineering, y el área de interfaz y experiencia de usuario (UI/UX). Subraya, asimismo, que entre las profesiones en auge están las relacionadas con ciberseguridad, impulsadas por el riesgo creciente de fraudes y ataques electrónicos.

Los expertos de 4 ­Geeks Academy alertan sobre la escasez de profesionales técnicos en el sector digital debido a “la ralentización de la digitalización de muchas empresas, el riesgo a ataques y brechas de seguridad y la fuga de inversión digital al no contar con la fuerza laboral con los conocimiento técnicos adecuados para poner en práctica el proceso de digitalización empresarial”. Prevén que en España harán falta más de 30.000 perfiles de este tipo en los próximos tres años.