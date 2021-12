PSOE, PP y Ciudadanos alaban el discurso del Rey, mientras los nacionalistas critican que eludiera referirse al emérito

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha valorado este sábado el discurso navideño del Rey y ha señalado que, a juicio de su partido, ha acertado "tanto en el diagnóstico de los problemas como en la forma de reaccionar ante los mismos". En un mensaje difundido por el PSOE, la también senadora ha destacado que Felipe VI abordó en su alocución los principales problemas que afectan a los españoles y que tienen que ver con "su salud, su seguridad, su empleo y su bienestar" y resaltó que demostró "toda su empatía y solidaridad".

Asimismo, ha hecho hincapié en el llamamiento del monarca a todas las instituciones para que sean ejemplares en el ejercicio de sus funciones para "aumentar la confianza de los ciudadanos" en las mismas y ha recogido la necesidad del "respeto", el "diálogo" y la "colaboración" entre todas las instancias públicas "para alcanzar los grandes acuerdos que se precisan en un momento de enormes transformaciones". La presidenta del PSOE también ha recogido la petición de Felipe VI de que se acentúe la responsabilidad colectiva e individual en el marco de la pandemia debido a que no se puede considerar que haya terminado.

Igualmente, los barones autonómicos del PP han elogiado el discurso del Rey y han destacado su compromiso con la Constitución y la integridad moral, así como que "abrace el consenso". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado su cuenta de Twitter para destacar una de las frases del monarca sobre la Carta Magna, tras asegurar textualmente: "La Constitución ha sido y es la viga maestra que ha favorecido nuestro progreso, la que ha sostenido nuestra convivencia democrática frente a las crisis que hemos vivido, y merece por ello respeto, reconocimiento y lealtad".

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha utilizado su cuenta de Twitter para referirse al discurso del rey. El primero lo ha calificado de "ejemplar", y el segundo ha señalado que "reconforta tener cerca a un referente como su majestad el Rey Felipe VI que abraza el consenso".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha celebrado este sábado el "optimismo" del tradicional mensaje navideño de Felipe VI y ha destacado su referencia a la unión y la concordia frente al "enfrentamiento" y la "crispación".

Podemos, por contra, ha reprochado al rey Felipe VI que en su mensaje de Navidad eludiera referirse a su padre, Juan Carlos I, ante los casos de corrupción que le rodean, y ha abogado por una reforma de la Constitución para hacerla más social, más justa y más republicana. En una conferencia de prensa para reaccionar al discurso del monarca, la portavoz de Podemos, Isa Sierra, ha dicho que una vez más el rey eludió referirse a su padre y a los "escándalos graves de corrupción" del rey emérito, que debería comparecer ante la Justicia y la ciudadanía para dar cuenta de ellos.

Felipe VI, ha añadido la portavoz de Podemos, habló en su discurso de la integridad moral y pública de nuestras instituciones, lo que "dista mucho" de esos escándalos que rodean a su padre. "No debe darse un cierre en falso" de estos casos, ha recalcado Serra antes de considerar que la "impunidad no es buena amiga de la integridad de las instituciones".

También se ha mostrado crítico el PNV. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido al monarca que "credibilidad" no es "cambiar de foto y escenario del discurso" y que "el hablar de integridad pública y moral no es garantía de que exista esa integridad pública y moral". En una comparecencia en Bilbao, Esteban ha considerado que el discurso del Rey de este año "no se ha diferenciado mucho de otros años con respecto a un enunciado de temas, que algunos de ellos pueden estar bien, pero sin entrar en detalle".

Esteban ha dicho que le ha sorprendido de que "haya habido una única frase cortita, muy concreta, hablando de que los responsables institucionales deben ser ejemplo de integridad pública y moral". "Me sorprende, porque parece que está poniendo deberes a todo el mundo y él pasa de puntillas únicamente diciendo esa frase sobre el grave problema que aqueja a la corona", ha criticado. Y ha recordado al Rey que "en el Estado español hay más de una nación", pero él "vuelve a referirse como si este asunto y este problema no existiera, como si no supiera, o más bien no le importara, que hay un número importante de ciudadanos que sienten que existe una nación vasca y una nación catalana".

En ese sentido, ha dicho que "cuando vayan desapareciendo los problemas" que hay en la actualidad con respecto a la pandemia, "lo que va a suceder es que el problema estructural del Estado español va a seguir entando ahí y va a tener que darse una respuesta".

En la misma línea, el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ha criticado este sábado el "cinismo" del rey Felipe VI al hablar de "integridad moral", algo que le suena "casi como una burla grotesca". Igualmente, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicado los valores republicanos y la defensa de la "causa de la libertad y el progreso", frente al "discurso vacío" del Rey: "Esperábamos muy poco y ha aportado muy poco", ha dicho.