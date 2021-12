Telegram trabaja en una función para enviar reacciones. ¿Cómo funcionará?

Telegram se ha convertido en la mejor alternativa a WhatsApp. El servicio de mensajería instantánea se ha convertido en todo un referente a la hora de comunicarnos con nuestros amigos y seres queridos. Y gran parte del mérito se lo lleva el equipo detrás del desarrollo de una app que no para de recibir actualizaciones.

Llevamos tiempo esperando que Telegram reciba la capacidad para enviar reacciones a los mensajes. Y parece que por fin ha aterrizado. Ojo, de momento está siendo un despliegue escalonado ya que solo está disponible en algunos dispositivos iOS que utilicen la versión beta de Telegram, pero está claro que esto es el primer paso ante un inminente lanzamiento global.

Mientras esperamos que llegue la nueva función para ocultar spoilers, algunos usuarios de un iPhone de Apple ya están empezando a recibir la función para poder añadir reacciones a los mensajes.

Cómo funcionan las reacciones de Telegram

Como podrás comprobar en el vídeo que encabeza estas líneas, en el subreddit de Telegram han mostrado cómo se usa esta nueva función que viene por defecto con un total de 11 emojis diferentes para que puedas compartir cómo te sientes al leer un mensaje de forma muy cómoda.

Incluye pulgares hacia arriba y hacia abajo, un corazón, una risa, fiesta y contenido más bien escatológico para dejar claro que no te ha gustado lo que has leído. Además, en los grupos de Telegram podremos saber qué usuario ha reaccionado a un mensaje en particular.

Lo mejor de todo es que cada reacción viene acompañada de una animación cuando la usas, y algunas de ellas son realmente divertidas. Por ejemplo, la reacción del emoji de fuego aparece ardiendo durante unos segundos.

Cabe destacar que, de momento, estas reacciones se han visto en la versión de Telegram Beta para dispositivos iOS, por lo que habrá que ya que el equipo detrás del desarrollo de esta app de mensajería instantánea podría añadir nuevos emojis de reacción cuando lancen la versión definitiva.

De todas formas, y si bien es cierto que esta función ya está disponible en otras plataformas de mensajería, es una excelente idea el poder añadir divertidas reacciones a los mensajes que te envíen.

Respecto a la fecha de lanzamiento de esta nueva función, de momento es un completo misterio, así que lo único que podemos hacer es esperar a que Telegram lance de forma global las reacciones en forma de emojis para que puedas expresar cómo te sientes al leer un mensaje determinado.