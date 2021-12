Shazam te regala cinco meses gratis de Apple Music, ¿sabes cómo canjearlos ahora?

Shazam es una de esas aplicaciones en la que es posible confundir la tecnología con la magia, como afirmaba el propio Arthur C. Clarke, ya que en un tiempo en el que los smartphones se abrían paso, a principios de los 2000 teníamos una app en la mano que escuchaba todo lo que reproducíamos y nos identifica qué canción es.

Con el paso de los años fue ganando usuarios y funciones y en 2017 Apple se decidió a comprarla para añadirla como una función nativa del propio iOS, dentro del menú del centro de control. Así que ahora que llega la Navidad y estamos todos con las defensas del bolsillo bastante bajas, nos tientan con una oferta que seguramente muchos queráis aprovechar.

Música sin pérdida y Dolby Atmos

Apple Music cuenta con más de 90 millones de canciones en su catálogo y muchas de ellas, desde hace pocos meses, ofrecen la llamada calidad sin pérdidas, o HIFI, amén de un extra de Dolby Atmos con un sonido extraordinariamente nítido y contundente. Por si fuera poco, la aplicación funciona tanto en iOS como en Android por lo que da igual que no tengas un iPhone en el bolsillo que podrás disfrutar de casi medio año de música completamente free.

Código QR para canjear los cinco meses de Apple Music.

La forma de hacerlo es muy sencilla ya que solo tenéis que acceder a este enlace en la página de Shazam para que os aparezca el código QR que tenéis justo encima (aprovechad para escanearlo), que os llevará hasta la web en la que es posible gestionar ese regalo gracias a una nueva alta. Solo decir que no parece que tenga fecha de caducidad, pero por si acaso estamos ante un regalo de Navidad, mejor aprovecharlo ya y así contaréis hasta mayo con todo su menú sin necesidad de pegar.

Si ya tenéis una cuenta en Apple Music no os funcionará, aunque siempre podéis cancelar la que tenéis actualmente y crear una nueva ID para aprovechar la oferta. En este caso, toda la actividad se quedaría en la vieja cuenta hasta que volváis a ella, ya que al ser una oferta para nuevas altas en el servicio, no tendréis nada guardado en la biblioteca, las listas de reproducción, etc.

Recordad que a través de la aplicación de Shazam, más tarde, podéis vincular vuestra ID para que todos los resultados os los reproduzca en la plataforma musical de Apple por lo que, de esta manera, conseguís cerrar el círculo para guardar todo lo que escucháis dentro de un mismo ecosistema.