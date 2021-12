LG presenta un monitor 4K para mejorar tu productividad. ¿Por qué?

LG acaba de anunciar lo que según ellos es “un formato completamente nuevo en el mercado de los monitores”, el cual ha sido denominado como LG DualUp. Se trata de un nuevo monitor que llega con un aspecto único de 16:18. Según ha explicado la compañía, ofrece “el mismo espacio de pantalla que dos pantallas de 21,5 pulgadas y cuenta con una función de vista dividida vertical que permite a los usuarios ver más en un solo vistazo”.

Este nuevo monitor DualUp (modelo 28MQ780) tiene una diagonal de 26,7 pulgadas y una resolución de 2.560 x 2.880. Además, puede alcanzar los 300 nits de brillo y cubre el 98% de la gama de colores DCI-P3. Además, se acopla al soporte Ergo que viene incluido por LG, el cual se puede sujetar a muchos escritorios y mesas, de forma que ahorres un buen espacio. Y junto con estas posibilidades de productividad que ofrece su forma, LG asegura que la pantalla de doble altura tiene también beneficios ergonómicos, pues “ayuda a reducir los movimientos de la cabeza de lado a lado, la principal causa de dolor de cuello”.

En el caso de que por tu trabajo, necesites tener varias pantallas delante, esta es una muy buena forma de ahorrar espacio y hacer mucho más fácil la multitarea.

LG DualUP, el futuro de la productividad está aquí

ampliar foto Monitor LG presentado en CES 2022 LG

Por el momento, LG no ha desvelado el precio de su DualUp, aunque este no es la única novedad en monitores que ha presentado la compañía. Otro modelo es la pantalla 4K UltraFine con una diagonal de 32 pulgadas. En este caso conserva la relación de aspecto 16:9, aunque LG está usando su "primer panel Nano IPS Black" y afirma que esta pantalla puede emitir "tonos negros realistas y matizados".

El modelo Ultra Fine puede ser algo más brillante que el DualUp, pues puede llegar hasta los 400 nits, además de contar con una relación de contraste de 2.000:1 comparado con los 1.000:1 de la pantalla menos convencional. LG también ha incluido un sensor de autocalibración con el que poder asegurar que los tonos de color sean precisos al editar una foto o vídeo, o se trabaja en diseño gráfico.

Los dos nuevos monitores de la compañía llegan con dos puertos HDMI, un puerto USB Tipo C de subida (para el PC) y dos puertos USB-C de bajada, aunque no son puertos Thunderbolt. Tienen la capacidad de cargas dispositivos externos co una potencia de hasta 96 vatios mediante un suministro de energía USB.

LG ha asegurado que ofrecerá más detalles de sus dos nuevos monitores en su presentación virtual en el CES 2022 del 4 de enero. Antes de la feria, LG ha hecho algunos anuncios más, como el de una televisión que puede funcionar mediante batería, y que se puede mover de un lugar a otro con ruedas, además de una barra de sonido con un canal central ascendente que ha sido diseñada con el fin de mejorar la claridad de la voz.