Google deja de fabricar y vender uno de sus dispositivos más icónicos, ¿cuáles quedan?

En 2017 los altavoces inteligentes con asistentes virtuales comenzaban a despuntar, con un modelo Home de Google que apuntaba maneras por su calidad de sonido, diseño y utilidad, como fuente de información y entretenimiento en casa gracias a unas divertidas órdenes de voz que en aquellos primeros instantes nos parecían casi mágicas.

El problema de aquel modelo es que era demasiado caro, o al menos, no se encontraba dentro del rango de precios que un usuario estaba dispuesto a soltar por un gadget de estas características. Pero todo eso cambió en el mes de octubre, cuando Google puso a la venta la versión Mini y, entonces ya sí, comenzamos a ver uno en todas las cosas. Daba igual si era de un amigo, un familiar o un compañero de trabajo, que todos tenían a mano uno de estos altavoces inteligentes.

Adiós a uno de los mayores éxitos

El caso es que en las últimas horas han saltado las alarmas al comprobar que en la tienda oficial de los de Mountain View ya no hay existencias de estos modelos y las pocas que quedan se encuentran rebajadas con descuentos de auténtico escándalo. Es más, en aquellos territorios donde ese stock se ha agotado, podremos leer el mensaje de "Ya no está disponible", que suena a sentencia de muerte de toda una generación.

Toca decir adiós a los Google Home Mini. Unsplash

Recordad que al Google Home Mini le sucedió (que no le sustituyó) un modelo de segunda generación, ya conocido como Nest Home Mini, con mejor hardware, un poco más grande y pensado para sonar mucho mejor: mejores bajos y altavoces, un tercer micrófono de campo lejano, detección ultrasónica y luces LED en la parte superior para animar todas las frases del asistente cuando decide respondernos a lo que le preguntamos.

Si no hay noticias de última hora, ese modelo vitaminado del Google Home se mantendrá en el catálogo de Google para todos aquellas que no quieran seguir añadiendo dispositivos a sus instalaciones inteligentes dentro de casa y que, si no cambian demasiado las cosas, será el último vestigio de una gama que, como ya os hemos comentado, sirvió para democratizar el uso de estos asistentes virtuales sin necesidad de gastarse demasiado dinero. Eso sí, esperemos que esta eliminación del catálogo de Google no signifique también un recorte en sus prestaciones y una falta completa de actualizaciones que, aunque casi todas se producen dentro de la app de Google Home, bien podrían afectar a la funcionalidad de nuestros pequeños altavoces.