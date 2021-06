¿Por qué el HomePod Mini es uno de los grandes beneficiados de la ‘keyonte’ de la WWDC 2021?

Hasta ayer mismo, muchos usuarios de iPhone, iPad, Mac, etc. no tenían muy claro exactamente para qué servía un HomePod. Sí, todos sabemos que se puede reproducir música y que incluso Siri está disponible pero pensando en cuestiones prácticas del día a día, ¿qué beneficios nos puede reportar si lo comparamos con el ecosistema Google y sus Nest Hub, Google Home, Chromecast, etc.?

Pues bien, ayer en la keynote de inauguración de la WWDC 2021 quedó claro que los de Cupertino ya le han encontrado un sitio, como elemento vertebrador de todo lo que tiene que ver con el hogar conectado y las muchas funciones inteligentes que puede llevar a cabo en colaboración con otros accesorios y gamas de dispositivos de Apple. Como por ejemplo, los Apple TV, etc.

El centro de la casa

Tras ver el evento de ayer, el HomePod Mini pasa a ser el Santo Grial de la compañía, desplazando definitivamente a un HomePod que ha sido un sonoro fracaso. Tanto, que ayer no hubo rastro del mamotreto de altavoz inteligente lanzado por Apple en febrero de 2018 y que cede todo el protagonismo a su hermano más pequeño. A partir de ahora, este modelo mini será el Google Home de los de Tim Cook.

Enviar contenidos al Apple TV desde el HomePod Mini. Apple

Cuando lleguen todas las novedades al ecosistema, el HomePod Mini nos permitirá activar y monitorizar a través de Siri todos los dispositivos conectados que tengamos en casa, como termostatos, luces, alarmas, cámaras, etc. La idea es que tengamos instalado uno en cada habitación y que la interacción pueda llevarla a cabo cada miembro de la familia por separado. El HomePod Mini también podrá iniciar contenidos en los Apple TV, gracias a órdenes de voz que Siri escuchará: "Oye SIri, quiero ver el capítulo 8 de Mythic Quest" y cosas así. ¿Más? Pues sí, porque dentro de la gestión de cámaras, que podremos verlas en cualquier televisor gracias al STB de los californianos, podremos pedir visualizar cualquier de las que tenemos instaladas o todas a la vez.

Pero sin duda, una de las nuevas funciones más importantes que adopta este HomePod Mini es la de poder conectarse por pares al Apple TV para utilizarlos como su sistema de altavoces para reproducir series, películas o jugar con los videojuegos que nos podemos descargar desde la App Store. Conjunto que estamos seguros que va a escuchar de maravilla porque otra cosa no, pero calidad de sonido, le bastan y le sobran a estos pequeñitos.