Telefónica paga hoy su dividendo de 0,148 euros por acción

El scrip dividend de Telefónica avanza. Hoy, la operadora española ha hecho efectivo el cupón para aquellos accionistas que hubieran elegido la opción de cobrar éste en dinero contante y sonante. El importe del mismo asciende a 0,148 euros brutos por cada acción de Telefónica.

Aunque no suele ser lo habitual -en junio sólo el 28,5% de las acciones representadas aceptaron el dividendo en efectivo (71,5% en acciones) - si el 100% de los accionistas eligiera la opción de cobrar en efectivo el dividendo, el importe por la operadora hoy sería de 834 millones de euros.

Al accionista se le planteaban tres opciones. La primera de ellas es la de recibir el efectivo. Se trata de cobrar el dividendo de toda la vida. Pero para ello, los interesados tenían que haber avisado a su banco de que se decantaban por esta modalidad de cobro. La fecha tope para solicitarlo era e pasado el 9 de diciembre.

Recibir nuevas acciones es la segunda opción y es la que el accionista debía elegir si creía que las acciones van a subir en Bolsa. También es la que se debe elegir si no se quiere que la participación dentro de la compañía se vea reducida. A nivel fiscal no lleva retención y no tiene consecuencias inmediatas. Tendrá implicaciones cuando vendas las acciones en el futuro, ya que Hacienda considerará que el precio de adquisición originario es menor, y por tanto la plusvalía será superior.

Y la última opción es vender los derechos en el mercado. Si se elige esta opción, el accionista recaudará dinero en efectivo pero no porque lo pague Telefónica, sino por la venta de los derechos en el mercado, es decir, en Bolsa.

La cantidad a ingresar es incierta ya que los derechos varían constantemente de precio, pero el valor de partida es similar a lo que Telefónica se compromete a pagar a los accionistas que quieran el efectivo.