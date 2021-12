Organiza los mensajes recibidos en Instagram con este truco

Sin duda alguna, Instagram tiene el honor de ser una de las redes sociales más utilizadas. Es cierto que el auge de TikTok, un verdadero fenómeno de masas entre los jóvenes y no tan jóvenes, ha provocado que esta app propiedad de Meta (Facebook) haya perdido algunos usuarios, pero sigue estando entre las más descargadas.

Y es que, Instagram cuenta con una serie de opciones que marcan la diferencia. Hablamos de una red social de fotografía que ha arrasado gracias a sus Stories, esos mensajes efímeros con una duración de 24 horas y que han sido uno de los grandes éxitos.

Por otro lado, la app cuenta con Reels, una alternativa a TikTok que ha tenido muy buena acogida por parte de los usuarios. Por no hablar de otras funciones, como la posibilidad de enviar y recibir mensajes en Instagram como si de un servicio de mensajería instantánea se tratara.

Oculta los mensajes que hayas recibido y no quieras ver más

La herramienta direct, que es la que te permite enviar mensajes privados por Instagram, cuenta con todo tipo de opciones que te permiten cambiar la letra, el fondo y el diseño para darle un toque diferente a tus conversaciones. Y, aunque no lo sepas, también te permite organizar los mensajes en función de tus necesidades.

Una opción muy útil y que te permitirá separar esas conversaciones puntuales en Instagram y que no te aportan absolutamente nada de aquellos contactos con los que hablas de forma más habitual y que prefieres tener a mano. Además, el proceso es mucho más simple de lo que te imaginas.

Más que nada porque cuenta con una función que te permite ocultar y silenciar un mensaje marcándolo como General. Los mensajes que están dentro de esta opción ya no aparecerán más en direct. Y puedes estar tranquilo, porque tus contactos no sabrán que has movido sus mensajes a esta opción.

Además, los pasos que debes seguir son tan sumamente sencillos, que no te costará nada hacerlo. Veamos cuáles son:

Abre la sección de mensajes privados.

Pulsa en cualquier conversación que quieras mover a la sección Principal.

Una vez dentro de la conversación en cuestión, deberás buscar la opción Detalles situada en la parte superior derecha.,

Dentro de los detalles de la conversación, pulsa en el botón Mover a General.

Ya te hemos dicho que el proceso es sumamente simple, y no tardarás más de unos pocos segundos en ocultar aquellas conversaciones de Instagram que no necesitas tener siempre a mano. ¡No dudes en probar este truco!