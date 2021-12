Mike Maizonada: “Muchas marcas nos copian, pero nos halaga”

Todo empezó con un rotulador en el baño de tres compañeros de piso muy fiesteros. Mike, Dani y Álex tuvieron la idea de decir a sus visitas que dejasen un mensaje en las baldosas de su excusado cuando fuesen a usarlo. Algunas eran tan buenas que decidieron colgarlas en sus redes sociales y descubrieron que tenían más éxito que sus fotos personales. Así que decidieron bordar los mensajes en camisetas y así nació Teloputodije Shop, la tienda online que está conquistando a miles de personas. “Son camisetas hechas para ligar”, reconoce Miguel Ángel Maizonada (Madrid, 1996), director ejecutivo de la tienda. Él prefiere que le llamen Mike porque suena “más sexy y milenial”, como su marca, que ya ha facturado más de medio millón de euros.

¿Tuvo la misma buena acogida el proyecto como negocio?

Cuando tuvimos la idea de montar una tienda no teníamos ni idea ni de moda, ni de cómo montar una empresa, ni de logística, ni de fábricas. No teníamos ni idea de nada. Invertimos 7.000 euros en stock, hicimos 10 modelos y el primer día vendimos todo lo que teníamos. El segundo día se siguieron vendiendo pero no podíamos fabricar, así que tuvimos que cerrar la tienda, devolver todo el dinero y buscar una fábrica que sí lo pudiese hacerlo. Tardamos seis meses, hasta el verano de 2019. Encontramos una fábrica en Toledo e invertimos mucho más sabiendo que iba a funcionar.

A pesar de la pandemia. ¿Les ha beneficiado?

Nos ayudó en el sentido de que la gente estaba con muchas ganas de contenido en redes, pasamos mucho tiempo con el móvil, y eran mensajes muy amigables para la época dura en la que estábamos. Eso nos ayudaba. Por contra, mucha gente se compraba las camisetas pero no las podía estrenar, no podía salir de fiesta. Era una de cal y una de arena. A nivel digital crecimos un montón y a nivel ventas estábamos esperando a que todo se abriera porque es un producto que la gente utiliza para salir, para regalar, para despedidas de solteros, para juntarse con otra gente. En digital eso nos ayudó mucho, hasta el punto de que a día de hoy crecemos a una media de 1.500, 2.000 seguidores diarios, es una locura.

Una de las camisetas del catálogo de Teloputodije Shop.

¿No se plantean trasladarlo a una tienda física?

Ya la tenemos, en Malasaña. Está ahora mismo en obras; la apertura está planeada para finales de este mes. El concepto de tienda va a ser algo diferente porque tenemos 70 modelos de frases y nos es imposible tenerlo todo en stock en la tienda. Va a ser una tienda muy experiencial. Queremos que la gente vaya, conozca la marca, el producto, el mood, pero no te la vas a poder llevar. Puedes hacer la compra y recogida o directamente la compras ahí y te llega el día siguiente a tu casa. Pero stock como tal, no. Queremos que sea una tienda en la que la gente vaya a hacerse fotos, a compartir contenido, a pasarlo guay. Va a tener también parte de coworking, vamos a hacer eventos y fiestas en la propia tienda, o sea que va a estar muy chulo.

Ahora que está de moda autovacilarse, ¿tienen miedo al plagio?

Hay muchísimas marcas que nos copian directamente la frase tal cual. Incluso las del Día del Orgullo, que lanzamos la de Hetero pero no mucho en modo arco iris, había marcas que nos lo copiaban, pero nos hacía gracia. No nos lo tomábamos mal, incluso nos halaga. Pensamos que sí que les tiene que estar gustando o ven potencial para que lo copien. Nos lo tomamos con humor, nos da bastante igual, el caso es que la gente nos conozca a nosotros y, si hay otras marcas que nos copian, pues mira, bienvenido sea.

Captura del Instagram de Teloputodije Shop.

¿Es difícil encontrar partners con esos mensajes?

A nivel de socios y de rondas de financiación no necesitamos ni nos hemos puesto a buscar, por ahora, porque vamos creciendo a buen ritmo y con los recursos que tenemos nos vale. No nos hemos metido en ese mundo startupero y demás, pero sí que estamos colaborando un montón con marcas muy guays a las que les interesa llegar a ese público que compartimos, como Beefeater, Ballantines, Glovo… Para finales de año se vienen dos campañas con clientes fuertes, y nos encanta hacer este tipo de cobranding porque creo que es una manera de acercarte a tu público de una forma bastante orgánica.

Ya se han ganado al público español joven, pero ¿y el resto?

Lo cierto es que aunque inicialmente la idea son frases para ligar, para mostrar ese aspecto rebelde que quizá cuando eres más joven está más latente, nos sorprende que muchas veces nos compra gente muy adulta. No creo que haga falta ser joven para tener o que te guste una camiseta, sino que realmente tengas ese espíritu de “me gusta el jaleo, me gusta ser un poco travieso de vez en cuando y me encaja”. Pero sí que tenemos en mente hacer cositas para otras edades, y no solo más mayores, sino más pequeños también. Además, en acabamos de empezar a hacer envíos a todo el mundo, a toda Latinoamérica, que es donde más demanda tenemos, y ya estamos trabajando en Ifuckingtoldyou, que es la versión en inglés de Teloputodije.