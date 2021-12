Aguirre Loaso deja la presidencia de Ibercaja y le sustituye Serrano Gill de Albornoz

Nuevo relevo en la banca española, aunque en esta ocasión al cierre del ejercicio y con un sustituto de la misma casa. José Luis Aguirre Loaso, presidente no ejecutivo de Ibercaja, ha comunicado al consejo de administración de la entidad su intención de presentar su renuncia al cargo, tras haber cumplido 75 años de edad. Su salida, no obstante, no se producirá hasta marzo, una vez que se hayan formulado las cuentas del presente ejercicio.

Le sustituirá el actual secretario general director de Control de Riesgos y director general adjunto del banco, Francisco Serrano Gill de Albornoz. Su elección como candidato ha contado con el asesoramiento externo de la firma de selección Spencer Stuart. La propuesta se condiciona tanto a la obtención de la valoración positiva de la idoneidad del candidato por parte del Banco Central Europeo como, en el caso de que esto tenga lugar, a que la Junta General de Accionistas del Banco lo designe como consejero.

El banco asegura en un comunicado que el consejo de administración de Ibercaja ha adoptado esta decisión teniendo en cuenta "la sólida formación juridica, dilatada experiencia en puestos de alta dirección y profundo conocimiento de la gestión y control de los riesgos bancarios y de la cultura de Ibercaja que atesora Francisco Serrano, lo que permitirá continuar con el sólido y exitoso modelo de gobernanza de Ibercaja, basado en una clara y armoniosa diferenciación de funciones entre la presidencia no ejecutiva y el consejero delegado", que sigue siendo el máximo ejecutivo de la entidad, cargo que mantiene Víctor Iglesias Ruiz.

La salida de Aguirre coincide con el proceso que lleva a cabo Ibercaja para salir a Bolsa en el primer trimestre de este año.