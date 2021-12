Cómo ocultar tu dirección de correo electrónico gracias al nuevo iOS 15.2

2021 será recordado como uno de los años en los que la privacidad de los dispositivos dieron un paso importante hacia ecosistemas más amigables con la información que almacenamos en ellos. Y en el caso de Apple, ese esfuerzo no ha ido solo enfocado a evitar que empresas de terceros cotilleen lo que hacemos, sino a que tareas tan rutinarias como las de usar un email se vuelvan más seguras.

Es por eso que desde hace algunos meses tenemos la opción de activar un buzón alias capaz de redirigir todas las comunicaciones al principal que tenemos dado de alta con Apple, aunque ha sido gracias a la llegada de iOS 15.2 cuando ha dado el salto a su versión definitiva desde la beta. Así que os vamos a contar cómo crear nuevas direcciones, todas temporales, para suscribiros a newsletters, ofertas o webs de las que no os fiáis especialmente.

Lo primero, ¿tienes iCloud+?

Este servicio que Apple ofrece está disponible para todos aquellos que tengan una suscripción a iCloud+, es decir, que hayan comprado almacenamiento extra al margen de los gigas que los de Cupertino nos regalan por tener una ID en su ecosistema. Así, en el caso de que hayáis comprado 50 ó 200GB o 2TB, tendréis este servicio de ocultar el correo electrónico listo para ser activado dentro de vuestro smartphone, tablet, ordenador, etc.

Cómo ocultar el email con iOS 15.2.

La forma de hacerlo es bien sencilla ya que simplemente debéis ir a los "Ajustes", pulsar arriba del todo en la foto de vuestra ID de Apple y a continuación acceder a la sección "iCloud". Allí veréis la función de "Ocultar mi correo electrónico" y, a continuación, la posibilidad de crear una nueva dirección para el cometido que necesitéis. Por ejemplo, pedir información de un servicio a una web en la que no vamos a entrar más. Luego, cuando hayamos conseguido lo que queremos, simplemente hay que dar de baja esa dirección para que no nos bombardeen con ofertas, promociones, etc.

Apple define este servicio como un recurso para mantener "la privacidad de tu dirección de correo electrónico personal". Gracias a este “Ocultar mi correo electrónico” es posible "generar una dirección de correo única y aleatoria que reenvía los mensajes a tu cuenta de correo electrónico personal, para que no tengas que compartir tu dirección de correo electrónico real al rellenar formularios o suscribirte a boletines en internet ni (iOS 15.2 o posterior) al enviar correo electrónico". Así, mantenemos el buzón limpio y con las notificaciones justas para no estar lleno cada pocas horas.