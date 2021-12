Mundi Ventures cierra el mayor fondo de insurtech con cinco unicornios en cartera

Mundi Ventures, un fondo con enfoque internacional con sede en Madrid, acaba de cerrar su primer fondo de insurtech, con más de 100 millones de euros. En total el fondo ha invertido en un récord de 5 unicornios, empresas tecnológicas valoradas en más de 1.000 millones de euros.

Así cuenta en cartera startups como Shift Technology, basada en Paris y valorada en 1.000 millones de euros; Bolttech, basada en Singapur, también valorada en más de 1.000 millones de euros; JobandTalent, con sede en Madrid, y valorada en más de 2.000 millones; Wefox, un unicornio de Berlin valorado en más de 3.000 millones; y, por último, Klarna, una fintech con sede en Estocolmo, valorada en 45.000 millones.

En este año 2021, Europa ha generado un récord de casi unas 100 empresas tecnológicas valoradas en más de mil millones de euros (en total hay 321). Incluso una de ellas, Adyen, con sede en Ámsterdam y ahora cotizada, roza los 100.000 millones de valoración.

En el ámbito de insurtech, Europa es una región puntera: Wefox, ha sido por ejemplo en 2021, la insurtech que ha levantando más capital en el mundo, por delante de Estados-Unidos y Asia; sobre todo es una de las empresas con mayores ingresos del sector. En este caso, prueba del empuje europeo, son los americanos que replican similares en Estados-Unidos, como es Agentero (Palo Alto), otra startup invertida por el fondo.

Mundi Ventures se ha convertido así en el mayor fondo independiente enfocado en el mundo de seguros, invirtiendo en tecnológicas del sector (insurtech), pero también en adyacentes, con startups fintech, deeptech, o healtech que trabajan con el sector de los seguros.

Además de empresas como Luko (Paris), Urban Jungle (Londres), Fixico (Ámsterdam) o Kovrr (Tel Aviv), que desarrollaran seguros específicos, también invierte en empresas fintech como Clarity (Nueva York) que vende inteligencia artificial para ayudar a los gestores de activos de calibrar sus inversiones ESG, con criterios ambientales y sociales, entre estos gestores de activos están precisamente las filiales de gestión de fondos de las aseguradoras. Esta startup, fundada por una española, acaba de recibir inversión de parte de Softbank y de Blacrock.

Igualmente invierte en startups como Cuideo (Barcelona) que desarrolla plataformas para permitir a las personas mayores y dependientes mantenerse en casa, en vez de residenciales, o en Koa Health, una spin off de Telefónica, enfocada en salud mental, con sede en Holanda y base operativa en Barcelona.

Un enfoque particularmente importante del fondo es precisamente la dimensión ESG: buscar inversiones con retornos financieros pero de alto impacto también positivo, sea en huella carbono, retorno social, sostenibilidad. Así por ejemplo ha invertido en Asistensi, una startup con sede en Madrid, que permite a los emigrantes asegurar también a sus familiares en los países de origen; o en Omocom, una startup sueca que provee soluciones aseguradoras para la economía circular, para productos que en vez de venderse una sola vez se van arrendando varias veces, algo que gigantes como Ikea están empujando.

En 2022 Mundi Ventures abrirá su nuevo fondo (200 millones) con el mismo enfoque sectorial e inversiones internacionales, en Europa, Estados-Unidos e Israel. Está actualmente ampliando el equipo, incorporando en particular talento extranjero como Eric Slesinger, un americano formado como ingeniero en Stanford, que terminó su MBA en Harvard, y después de varios años en fondos de venture capital en Estados-Unidos se acaba de incorporar al equipo en Madrid.

Igualmente Mundi Ventures contará, a partir de enero 2022, con Jan-Hendrik Erasmus (Londres ex miembro del comité ejecutivo mundial de Aviva), como senior advisor del fondo, sumándose así a Azman Mohktar (Kuala Lumpur, ex CEO del fondo soberano de Malasia) y otros senior advisors más, todos ex miembros de comités ejecutivos mundiales, especializados en seguros y procedentes de grupos multinacionales.