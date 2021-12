Pronto podrás saber qué piezas de tu iPhone han sido reparadas alguna vez, ¿para qué?

Como todos sabéis, Apple está inmersa en una cruzada desde hace algunos años por evitar que los usuarios recurran a servicios de asistencia técnica no oficiales. Es decir, aquellos que sobre el papel no tienen la bendición de los de Cupertino y no suelen instalar esos recambios que denominan como genuinos.

Ya puso obstáculos desde iOS a las baterías que no pasaban por sus manos (ocultando su salud en el menú del iPhone) y, más recientemente, ha tenido que rectificar tras descubrirse que las pantallas de los iPhone 13, si no se reparaban en un servicio oficial, bloqueaban el uso de Face ID. Así que esto que os traemos hoy no nos extraña lo más mínimo que vaya a instalarse en nuestros dispositivos.

Control de componentes modificados

Lo que Apple va a introducir con la próxima actualización de iOS, la 15.2 no es otra cosa que un nuevo menú que podremos consultar para conocer qué componentes han sido reparados de ese terminal, realizando en cada acotación un apunte sobre si esa parte ha sido sustituida por otra genuine o no. Tal y como podéis ver en las capturas que tenéis justo aquí debajo.

Nuevo menú de información de componentes reparados. 9to5Mac

De cesta forma, el usuario que vaya a comprar un iPhone de los que se denominan como reacondicionados, podrá ver todo lo que se ha cambiado de ese terminal y, sobre todo, si todas las partes son originales de Apple y, por lo tanto, ofrecen el mismo rendimiento que las que vienen de fábrica. Aunque como todo lo que hacen los de Cupertino, esta decisión tiene un reverso tenebroso que afectará a aquellos que vendan sus dispositivos a otros particulares.

Y es que con este menú en la mano, Apple quiere evitar que algunas personas que han reparado reiteradamente sus terminales en servicios técnicos no oficiales, den gato por liebre a potenciales compradores afirmando que todas sus partes son originales, por lo que quedarán advertidos de todo lo que se ha modificado en su hardware. Con este nuevo menú, la compra de segunda mano tendrá un chivato que indicará al usuario si la batería o la pantalla, por ejemplo, son genuinas o no y en caso de no serlas, pagar en consecuencia.

Este menú vendrá a complementar todas esas medidas que Apple ha venido tomando alrededor de los componentes no oficiales. Sobre todo en el caso de las pantallas o las baterías, que son fáciles de sustituir en establecimientos que no necesariamente pueden presumir de ser los oficiales (o autorizados) de los norteamericanos.