Tecnología y comunicación unen fuerzas contra los ciberataques

Los ciberataques han aumentado hasta niveles récord con la pandemia, aprovechando el teletrabajo y el acelerón de la digitalización en la mayoría de sectores –incluida la banca– desde el estallido del Covid-19. Pero también, y en paralelo, se está haciendo un gran esfuerzo por reforzar la lucha contra las amenazas informáticas. Y en el sector bancario en concreto una de las armas es la comunicación, que se suma a otras tecnologías más avanzadas como, por ejemplo, la biometría.

Las entidades financieras han redoblado las alertas a los clientes para evitar posibles estafas por internet como el phising (robo de datos para acceder a cuentas bancarias). A través de varios canales, como las propias páginas web, la publicación de noticias o los correos electrónicos a sus usuarios, informan sobre seguridad digital y dan consejos ante cualquier petición de datos sensibles sospechosa.

De su lado, la Asociación Española de Banca (AEB) lanzó recientemente una campaña sobre ciberseguridad. A través de las redes sociales y banners (piezas publicitarias interactivas), el anuncio, llamado Los otros, trata de concienciar sobre el alcance de los delitos digitales. “Aunque pienses que les ocurre a otros, hoy todos podemos ser víctimas de un ataque de malware”, reza el eslogan del spot, que ha contado con el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Asufin.

La AEB lanza una campaña para alertar de que “todos podemos ser víctimas”

Varios portavoces de estas instituciones instan a mantener los móviles actualizados, a no instalarse aplicaciones de dudosa procedencia y a no contestar a correos que no hayamos solicitado, entre otras recomendaciones.

“El uso de las tecnologías de la información y comunicación en nuestro día a día se ha acentuado con la pandemia, cuando nos hicimos aún más conscientes de los enormes beneficios que puede traernos la digitalización. Sin embargo, no parece que tengamos tan claros sus riesgos. La prudencia y el sentido común son nuestros mejores aliados para luchar contra los ciberdelincuentes, ya que en muchos casos necesitan de nuestra versión más confiada para poder perpetrar sus ataques”, subraya José Luis Martínez, portavoz de la AEB.

Por su parte, Ibercaja acaba de anunciar que va a incorporar el sistema de biometría de voz Nuance Gatekee para proteger y validar las transacciones bancarias de los clientes. El proyecto estará disponible en la aplicación móvil de la entidad en los primeros meses de 2022. “La seguridad es un elemento clave de la transformación digital para mejorar la experiencia del cliente”, comentan desde el banco, donde explican que esta tecnología, que deja registrar la huella de voz, “permite evolucionar los métodos tradicionales de autenticación basados en contraseñas y códigos pin altamente vulnerables”.

Se espera que el cibercrimen registre nuevos máximos en 2022

Según el informe Digital Trust Survey 2022 de PwC, elaborado a partir de una encuesta a 3.602 responsables de ciberseguridad (CISO), CEO y altos directivos de 66 países (141 españoles), el cibercrimen seguirá creciendo y registrando nuevos máximos el próximo año. “Los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados: recorren cada rincón de nuestros sistemas y redes para encontrar vulnerabilidades y utilizan todos los medios a su disposición para explotarlas. Sin embargo, muchos de los riesgos que vemos pueden prevenirse si ponemos en marcha distintas prácticas y controles”, señalan.

Un estudio publicado por Watch&Act sostiene que CaixaBank, Telefónica y Ferrovial son las tres empresas del Ibex 35 más transparentes en seguridad. El informe revela que, por sectores, los más transparentes son aquellos que usan mucha tecnología o canales digitales para relacionarse con los clientes, como telecomunicaciones, banca, seguros y consumo.

Durante todo el ejercicio 2020, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) gestionó en España más de 130.000 ciberataques, de los cuales cerca del 80% se dirigieron a ciudadanos y empresas. Los datos del último informe de InfoJobs sobre ciberseguridad reflejan que las medidas más utilizadas por las empresas para hacer frente a estas amenazas son las copias de seguridad (73%), la protección antimalware (65%) y el almacenamiento de datos en la nube (61%).