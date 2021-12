Sánchez anuncia que el AVE llegará a Murcia en el segundo semestre de 2022

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto fecha a la llegada del tren de alta velocidad a Murcia en el segundo semestre de 2022 tras pedir este domingo al Ejecutivo autonómico "que se comprometa y arrime el hombro" ante el colapso ambiental del Mar Menor.



En la clausura del decimosexto congreso regional del partido, el también secretario general del PSOE ha arropado al nuevo líder socialista murciano, José Vélez, destacando que el Ejecutivo español "está comprometido con todos los territorios" autonómicos y en Murcia destinará el año próximo 723 millones de euros de inversiones más 3.400 en entregas a cuenta previstos en los presupuestos generales del Estado (PGE) contra los que votó en PP en las Cortes.



"Si tenemos que medir con números qué Gobiernos han estado o no comprometidos con la Región de Murcia, en cuatro años el progresista va a dar un 35% más de recursos que en otros tantos el de Mariano Rajoy", ha cuantificado.



Sobre el Mar Menor ha recordado el marco de actuaciones estatales para recuperarlo con millones de euros y ha asegurado que su Ejecutivo "no quiere confrontar con Gobiernos autonómicos, pero igual que el de España se está comprometiendo con la regeneración y recuperación" de ese espacio natural, pide "que el de Murcia arrime el hombro y también se comprometa".



Respecto a los resultados electorales de las últimas autonómicas que ganó en votos el PSOE, el fracaso de las negociaciones para formar Gobierno con Ciudadanos y la posterior fallida moción de censura junto al partido naranja contra el Ejecutivo autonómico del PP del que formaba parte en coalición, ha comentado que los murcianos "votaron cambio y hubo un parte que traicionó ese cambio".



"El PSOE de Murcia no falló a la demanda de cambio que quiere la ciudadanía, pero otros sí fallaron. Por eso en 2023 estoy convencido de que tendrá una victoria aún mas rotunda para hacer posible lo que se tuvo que hacer factible en 2019", ha manifestado.



El PSRM "es el único partido que lo garantiza, por lo que necesita mas votos para que ese cambio sea rotundo e imparable, para que nadie lo bloquee", misión para la que no se le ocurre "mejor socialista que Vélez, que es puro corazón, un socialista de raza" del que está "convencido de que volverá a hacer que gane las elecciones", como el saliente líder regional, Diego Conesa, que ha hecho "un extraordinario trabajo" por el que ha sido muy aplaudido.



Antes del acto, Sánchez ha visitado una cooperativa agrícola de Mula en la que según su gabinete de prensa, ya que la prensa no ha sido invitada, ha dicho que su Gobierno "trabaja por dignificar el trabajo y la retribución de agricultores y ganaderos".



Tras destacar el modelo empresarial escogido por la firma por emplear a más de 500 trabajadores fijos durante todo el año y permitir fijar población al territorio generando riqueza y vertebrando el trabajo en zonas rurales, ha subrayado la reciente aprobación de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.



Según Moncloa, "equilibra el sector y garantiza la protección de agricultores y ganaderos, hasta ahora los eslabones más débiles" de esa cadena.



Por último, Sánchez ha hablado del compromiso de su Gobierno con la economía social y el futuro del sector agroalimentario, que contará hasta 2027 con una inversión total de 52.784 millones entre los fondos de la Política Agraria Común y los de los PGE.