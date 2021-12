Calviño: “La innovación nos permitirá cambiar el modelo productivo”

La innovación en el ámbito empresarial es la clave de la creación de empleo y, por tanto, del crecimiento y desarrollo económico. Fue una de las ideas que esbozó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su intervención en la XIV edición de los Premios CincoDías a la Innovación Empresarial, cuya gala se celebró este jueves en el Espacio All in One de CaixaBank.

También señaló que los proyectos, además de innovadores, están en línea con la política económica que se necesita para los próximos años. Entre estos objetivos se encuentran la transición ecológica, la cohesión social, la colaboración público-privada y la transformación digital. “Es un momento clave porque hace un año nos encontraríamos en una situación diferente desde el punto de vista económico, social y de expectativas”, señaló Calviño. Ahora la recuperación está en marcha y la innovación ha sido fundamental para tener esta perspectiva positiva. La innovación, recordó la ministra, ha sido la causa o medio para conseguir las vacunas, también la innovación tecnológica de los procesos o costumbres ha sido fundamental para el trabajo o para el ocio, pero también para las políticas públicas.

En este sentido, Calviño enumeró el despliegue de medidas “muy ambiciosas” con un impacto fiscal importante, que ayudarán “a que tengamos una salida de la crisis diferente”. Y apuntó a que en 15 meses se ha recuperado el nivel de empleo, así como la recaudación fiscal previos a la pandemia, y lo comparó con la recuperación de más de una década de la crisis económica.

La ministra miró al futuro al afirmar que confía en que “no se trate de un rebote pasajero sino de un crecimiento sostenible y sostenido en el tiempo”. Por ello, también recordó la contribución de los fondos europeos de 140.000 millones de euros a esta salida de la crisis, que contribuirán a desplegar un plan de reformas que el país necesita. Este dinero es más de lo que ha recibido España desde nuestra adhesión a la Unión Europea. Por tanto, “imaginemos lo que se puede hacer si tomamos las decisiones correctas de aquí a 2026”. Y el objetivo, según Calviño, “es innovar, cambiar y mejorar nuestro modelo productivo apoyándonos en nuestras fortalezas”.

Aunque la meta no es volver a la situación anterior a la pandemia, sino dónde el país se encontraba antes de la crisis económica de 2007. “Los fondos son innovadores porque significan endeudarnos juntos para embarcarnos juntos en una recuperación común”, añadió la ministra, que también destacó el esfuerzo y el proyecto de innovación de la administración pública.

Se congratuló, además, del ritmo de entrega y distribución de las ayudas económicas recibidas: en agosto, 9.000 millones de euros, y en noviembre, 10.000 millones. “Fuimos el primer país en solicitar el primer pago y el más avanzado en la presentación de los hitos para recibir estos fondos”. Esto se debe, prosiguió, al “intenso diálogo con los expertos de los diferentes sectores más afectados”. Las comunidades autónomas han recibido ya más de 10.800 millones de euros para atender temas como la movilidad sostenible, la eficiencia energética o el empleo. Recordó a su vez, los avances en cuanto a digitalización, conectividad, competencias digitales de la ciudadanía, inteligencia artificial, así como convertir a España en un hub audiovisual. Porque entre 2021 y 2022 se multiplicarán por nueve las inversiones en digitalización. “Son proyectos que no solo nunca se habían desarrollado en nuestro país sino que nunca se hubieran podido hacer sin la ayuda de estos fondos”, detalló la vicepresidenta, que esbozó la importancia de reformar y mejorar el clima de negocios en España, de manera que se pueda crear una empresa desde un euro [a través del proyecto de ley Crea y Crece], se luche contra la morosidad, que merma la capacidad de crecimiento de las pymes, así como la mejora del marco regulatorio de las actividades económicas de España, la próxima ley de startups y reforma concursal, con el fin de dar un impulso al emprendimiento y atraer inversión y talento.

La reforma laboral también contribuirá, según Calviño, a que este progreso económico se acompañe de empleo de calidad. En este sentido, hizo un guiño a las empresas y autónomos “fundamentales para la recuperación”. El resultado de todas estas políticas será el germen de la creación de nuevas empresas merecedoras de los Premios CincoDías a la Innovación Empresarial. “Si el número de candidaturas crece exponencialmente los próximos años será el signo de que hemos ido en la buena dirección”.