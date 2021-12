La JUR insta a modificar normas bancarias para evitar "rescates disfrazados"

La Unión Europea debería revisar sus normas sobre gestión de crisis bancarias para evitar que se siga optando por soluciones nacionales para resolver los problemas de las entidades, ya que el resultado varía en función del país y a veces constituyen un "rescate disfrazado", dijo este miércoles la presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König.



"Tenemos un buen marco de gestión de crisis, pero hay margen de mejora. En este momento operamos de modo que se encuentran muchas soluciones nacionales en casos en que la resolución (del banco) no se considera factible o, yo diría más bien, no se quiere", afirmó König en un debate con la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara.



Esto, añadió, "tiene que parar" porque lleva a diferentes resultados dependiendo del país y "difícilmente conduce a un mercado interior europeo". "A veces tienes la sensación de que tenemos un marco de resolución dónde hay una vía de escape porque se dice que esto o lo otro no funciona

y luego se va hacia una solución nacional a pesar de que todos hemos prometido que no debería haber rescates. Pero esto son parcialmente rescates disfrazados", insistió.



La JUR es la agencia europea encargada de intervenir en caso de que alguno de los 120 bancos más importantes de los aproximadamente 3.000 que hay en Europa atraviese problemas que pongan en peligro la estabilidad financiera, ordenando un proceso de resolución que puede pasar por la venta de la entidad o la transferencia de activos, entre otras opciones.



En el caso de las entidades más pequeñas y medianas, cuando no hay un interés público que justifique la intervención europea, la solución queda en manos de las autoridades y los procedimientos de liquidación nacionales que no están armonizados a nivel europeo, por lo que los bancos de algunos países pueden acabar recibiendo mejor trato que los de otros.



Las normas europeas adoptadas tras la crisis financiera buscan evitar los rescates públicos, exigiendo a los bancos construir colchones de capital para absorber pérdidas en caso de crisis, de modo que sean los grandes accionistas y acreedores, y no el contribuyente, los que financien

la resolución de la entidad.



En este contexto, la revisión del marco de gestión de crisis y garantía de depósitos comunitario, iniciada este año por la Comisión Europea con una consulta pública, contempla la posibilidad de incluir una herramienta de liquidación ordenada pensando precisamente en las pequeñas y medianas entidades.



Esta opción es "un intento de armonizar los procedimientos de insolvencia sin decir que necesitamos una legislación de insolvencia totalmente armonizada en Europa", explicó König, quien se mostró a favor de tener esta herramienta que "siempre tendrá que ser financiada con un rescate interno".



"La cuestión es cuánto rescate interno", añadió, en referencia a los colchones de capital que estas tendrían que constituir para financiar con recursos propios la liquidación.



König consideró que, si bien siempre se ha dicho que para las pequeñas y medianas entidades es difícil captar este capital en el mercado, "el problema es quizás más pequeño de lo que querrían contarnos", y subrayó que este año entidades incluso sin grado de inversión lograron

financiación.



Para estos bancos, dijo, la opción quizá no es recapitalizarlos y volver a ponerlos en el mercado de modo independiente, sino una estrategia de transferencia, por ejemplo su venta, lo cual "podría requerir algo menos" de capital.