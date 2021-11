La luz vuelve a asustar; marcará mañana su segundo máximo histórico

El precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) se ha situado para este martes, 30 de noviembre, en 274,56 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone su segundo máximo histórico.

El precio de mañana será casi 60 euros más caro que el fijado para hoy (215 euros), un 27 % superior, y se mantendrá por encima de la barrera de los 200 euros/MWh por decimotercer día consecutivo, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE).

El precio fijado para mañana es el más alto en lo que va de noviembre y el segundo máximo histórico, solo por debajo de los 288,53 euros/MWh que se alcanzaron el pasado 7 de octubre.

El tramo más caro para el martes se registrará entre las 18:00 y las 19:00 horas, a 309,31 euros/MWh, mientras que el mínimo marcará 220,12 euros/MWh a las 04:00.

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista cerró el mes de noviembre con un promedio de 193,43 euros, lo que representa una caída del 3,28% respecto al mes de octubre y un incremento del 361,21% respecto a noviembre de 2020, cuando se alcanzó un precio medio de 41,94 euros, según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE).

El precio medio de la electricidad ha ido en incremento a lo largo del mes, que comenzó con la cifra más baja, 91,2 euros. Durante los primeros diez días de noviembre el precio medio no rebasó los 157 euros. No obstante, el 17 de noviembre se sobrepasó la barrera de los 200 euros y ya no se registraron valores más bajos a esa cifra hasta final de mes.

Mañana se alcanzarán los 274,56 euros el megavatio hora en el que será el segundo mayor registro de la serie histórico y el pasado lunes, 22 de noviembre, el precio fue de 236,51 euros, ahora el tercero en toda la serie.

El precio medio del mes de noviembre es ligeramente más barato que en el mes de octubre, en el que se rondaron los 200 euros al alcanzar un precio medio de 199,99 euros. No obstante, noviembre queda como el segundo mes más caro de la serie histórica tras superar a los meses de septiembre (154,47 euros) y agosto (105,99). En noviembre de 2020, el precio medio fue de 41,94 euros, registrándose el mayor precio medio el día 27, con 52,56 euros.