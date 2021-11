Estrenos que llegan a Netflix en diciembre de 2021: series, películas y documentales

Seguramente no encontremos en todo el año un mes como este de diciembre que ahora comienza: es tal la acumulación de estrenos de calidad en Netflix, de esos que esperan millones de usuarios en todo el mundo, que se nos hace complicado imaginar por cuál empezar. Y es que ya el día 3 tendremos el primero de los bombazos, con el volumen dos de la quinta temporada de "La Casa de papel", que supondrá la despedida de la serie española para siempre (salvo spin-off o productos inspirados en ella). ¿Conseguirán llevarse el oro de Banco de España?

Si con lo anterior no tenemos suficiente. Henry Cavill vuelve a meterse en la piel de Geralt de Rivia, el famoso brujo de la saga "The Witcher" que estrena la segunda temporada con Yennefer, la princesa Cirilla y Kaer Morhen desarrollando una historia que viaja a través de una línea temporal extensa que se entremezcla en algunos momentos. Atentos para no perderos porque el hilo narrativo de esta ficción es muy diferente a todo lo que hayáis visto.

¿Más? Pues sí. Para los más futboleros tendremos una película original de Netflix que promete: Paolo Sorrentino dirige la historia de un chaval joven que vive en las peligrosas calles de Nápoles en los años ochenta. Un momento único en la vida de la ciudad que vivió en esos momentos la llegada de Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores de la historia. "Fue la mano de Dios" es el título de esta sugerente película que tendréis en diciembre disponible.

¿Pensáis que ya se han acabado las sorpresas? Pues para el último día del año tendremos otra de las series más esperadas de los últimos tiempos: la cuarta temporada de "Cobra Kai", la ficción que hereda el espíritu de "Karate Kid" y que se ha convertido ya en todo un fenómeno cultural de nuestro tiempo. Con los protagonistas originales de la película de los 80 y las nuevas incorporaciones enfocadas a atrapar al público más joven.

A continuación tenéis todos los estrenos de Netflix para el mes de diciembre de 2021:

Series

1 de diciembre

JoJo's Bizarre Adventure (T5 Volumen 2)

Lost in Space (T3)

3 de diciembre

Brooklyn Nine-Nine (T7)

10 de diciembre

Saturday Morning All Star Hits! (T1)

Cómo cargarse las Navidades (T2)

Aranyak (T1)

15 de diciembre

Élite historias breves: Phillipe Caye Felipe

17 de diciembre

The Witcher (T2)

20 de diciembre

Élite historias breves: Samuel Omar

American Crime Story: El caso Lewinsky

22 de diciembre

Emily en París (T2)

23 de diciembre

Élite historias breves: Patrick

29 de diciembre

Gente ansiosa (Miniserie)

30 de diciembre

Kitz (T1)

31 de diciembre

Queer Eye (T6)

Cobra Kai (T4)

Quédate a mi lado (T1)

Películas

1 de diciembre

El poder del perro

2 de diciembre

Soltero hasta Navidad

3 de diciembre

La cinta de música

9 de diciembre

El chico de Asakusa

10 de diciembre

Nos volvemos a casa!

Imperdonable

15 de diciembre

Fue la mano de Dios

16 de diciembre

Navidades en California: Luces de la ciudad

21 de diciembre

Un padre no tan padre

24 de diciembre

No mires arriba

A 1000 km de la Navidad

Documentales

3 de diciembre

Colton sale dell armario (Reality)

7 de diciembre

Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo)

8 de diciembre

Carolin Kebekus: The Last Christmas Special

10 de diciembre

Esos locos años veinte (Reality)

14 de diciembre

El diario del futuro (Reality)

15 de diciembre

Tampa: La bahía de oro (Reality)

16 de diciembre