Eslovaquia se une a Austria y decreta el confinamiento de toda su población

El Gobierno de Eslovaquia decretó este miércoles un confinamiento general de dos semanas para todo el país y toda la población, que comenzará esta medianoche, con el objetivo de frenar el exponencial crecimiento de las infecciones de covid-19.

"Se evaluará la situación en diez días, y si la situación permite una apertura, serán los vacunados y los curados los que se beneficiarán de ello", dijo en rueda de prensa el primer ministro eslovaco, el conservador Eduard Heger.

Eslovaquia, con una tasa de vacunación del 43 % entre sus 5,4 millones de habitantes, tiene la mayor incidencia de contagio de coronavirus en el mundo, con una tasa acumulada en siete días de 1.296 casos por 100.000 habitantes.

Por su parte Italia apretó el miércoles los tornillos de las personas que aún no estaban dispuestas a vacunarse, restringiendo drásticamente el acceso a una variedad de servicios y haciendo que las vacunas sean obligatorias para un grupo más amplio de trabajadores del sector público.

Un decreto del gobierno dijo que todos los que aún no estén vacunados no podrán acceder a cines, restaurantes, hoteles y gimnasios a partir del 15 de diciembre, mientras que cualquier persona que use el transporte público deberá vacunarse o tener una prueba negativa a partir del 6 de diciembre.

El gabinete también extendió las vacunas obligatorias a todo el personal de la escuela, la policía y el ejército y dijo que los trabajadores de la salud, para quienes las infracciones ya eran obligatorias, ahora necesitarán una vacuna de refuerzo si quieren permanecer en sus puestos.