Joker vuelve a los móviles Android infiltrándose en estas 15 apps

Una vez más tenemos que hablar de un malware, y peor aún, hacerlo de una serie de apps que hasta hace muy poco han estado disponibles en la Play Store de Google. Y es que de nuevo el malware Joker ha vuelto a las andadas. Ya son varias las oleadas que hemos conocido de este virus, y la última acaba de afectar a más de una decena de apps que una vez más estaban en la tienda de Google. Y es que los de Mountain View siguen teniendo muchos problemas para poder detectar en su tienda apps que cuenten con algún tipo de virus o malware integrado.

Joker hace estragos de nuevo

Este malware que por primera vez fue descubierto en 2017, se encarga de robarnos datos tales como la lista de contactos de nuestro teléfono, los mensajes SMS, y lo peor, la información de nuestras credenciales en servicios bancarios, por lo que es posible que el objetivo final de los hackers sea hacerse con nuestro dinero. Ahora este malware ha sido encontrado en estas 15 apps:

Easy PDF Scanner

Now QR Code Scan1

Super-Click VPN

Volume Booster Louder Sound Equalizer

Battery Charging Animation Bubble Effects

Smart TV Remote

Volume Boosting Hearing Aid

Flashlight Flash Alert on Call

Halloween Coloring

Classic Emoji Keyboard

Super Hero-Effect

Dazzling Keyboard

EmojiOne Keyboard

Battery Charging Animation Wallpaper

Blender Photo Editor-Easy Photo Background Editor

Una vez más, lo peor de todo es que estas apps estaban disponibles en Google Play, donde no había sido detectado el malware dentro de ellas. Estas ya han sido eliminadas de la tienda, como no podía ser de otra forma. Pero si por alguna razón tienes alguna instalada en tu móvil, lo mejor que puedes hacer es borrarla de inmediato.

Por tanto, la premisa es clara, hay que borrar estas apps sí o sí de nuestro móvil cuanto antes, ya que de tenerla instalada no sabemos hasta qué punto cuál puede ser su verdadero alcance y si ha podido empezar ya a hacer algún tipo de ataque a nuestro teléfono. Todo apunta a que no será la última vez que veamos a este virus moverse a sus anchas por la tienda de Google, por lo que habrá que ser muy cautos si no queremos ser víctimas de Joker más adelante. Lo más importante es asegurarse de que lo que nos descargamos tiene una procedencia genuina y de contrastada trayectoria, ya no solo hablamos de la tienda, sino del propio desarrollador.