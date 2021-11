Deezer el gran rival de Spotify y Tidal, llega a las Smart TV de Samsung

Si bien es cierto que Deezer no tiene la base de clientes de Spotify, el gran referente a la hora de disfrutar de tus canciones preferidas, este es uno de los mejores servicios de música en streaming para los usuarios más audiófilos.

Una plataforma que presume de audio sin pérdidas para que disfrutes del mejor paisaje acústico. Y si tienes una Smart TV Samsung con Tizen como sistema operativo, que sepas que ya puedes instalar Deezer en tu televisor inteligente.

Y es que, tal y como ha informado el servicio de música en streaming a través de su blog oficial, acaban de lanzar la app oficial de Deezer para televisores Samsung en 120 países, entre ellos España.

Disfruta del mejor sonido de Deezer en tu Smart TV Samsung

Como te decíamos, Deezer lleva tiempo siendo el gran referente junto a Tidal a la hora de contratar un servicio de música en streaming sin pérdidas. En 2018 llegó el soporte para dispositivos de sonido de Samsung, y ahora le toca el turno a sus Smart TV.

¿Lo mejor de todo? Que podrás disfrutar de todas las funciones que ofrece la aplicación para dispositivos móviles. De esta manera, podrás ver sugerencias, personalizar tu biblioteca, ver las letras de las canciones en tiempo real para convertir tu tele en un karaoke… Vamos, que opciones no te van a faltar.

Tal y como ha indicado la compañía a través de un comunicado de prensa, “La nueva aplicación Samsung smart TV no es solo para los amantes de la música. Por primera vez, los fans de los podcasts pueden sumergirse en nuestra pestaña dedicada a los podcasts. Está repleta de programas de géneros como True Crime, Comedia y Noticias. Si eres un nuevo usuario de Deezer, puedes registrarte directamente desde tu televisor sin tener que cambiar de dispositivo.” Con ello, podrás acceder a la plataforma por primera vez usando tu Smart TV. ¡Más cómodo imposible!

Como no podía ser de otra manera, los usuarios que tengan una suscripción a Deezer Hi-Fi pueden utilizar sus televisores Samsung Smart TV para escuchar música FLAC de alta fidelidad para disfrutar del mejor paisaje acústico.

Una excelente noticia para los clientes de esta plataforma de música en streaming, ya que a partir de ahora podrán disfrutar de este servicio en sus televisores Samsung. Y teniendo en cuenta que el fabricante coreano es la firma que más Smart TV vende a nivel mundial desde hace 15 años, estamos seguros de que más de un suscriptor de Deezer no dudará a la hora de instalar esta app. ¿Todavía no está disponible en tu televisor? Está siendo un despliegue escalonado por lo que solo has de tener un pooc de paciencia.