Youtube contribuye con 313 millones a la economía española

El ecosistema creativo de Youtube, la plataforma de Google en la que se reproducen a diario alrededor de 1.000 millones de horas de vídeo en todo el mundo, contribuyó con 313 millones de euros a la economía española en 2020. Así lo revela un estudio de la consultora Oxford Economics (el primero que se hace sobre el impacto económico, social y cultural de la plataforma en España), que resalta igualmente que Youtube es un importante motor de crecimiento para el sector creativo español, aportando 21.000 puestos de trabajo (en equivalente a tiempo completo) en el último año.

Las cifras incluyen los impactos directos e indirectos y el efecto catalítico que ambos tienen sobre la economía española, según explica Maite Gómez Fraile, directora de Youtube para España y Portugal. Entre los primeros están los pagos que la plataforma hace directamente a los creadores de contenido (youtubers, empresas de medios y de la industria musical), que son un porcentaje de la publicidad que reciben sus contenidos. “Pero también otros ingresos generados por estos creadores, que no vienen de la plataforma pero que sí se producen por ser personas muy populares en Youtube, como son los patrocinios de marca”, aclara.

Además, como apunta el citado informe, estos pagos no solo representan un beneficio inmediato para los creadores, sino que tienen un efecto “de mayor alcance”, ya que gracias a ellos los creadores pueden adquirir en empresas locales los materiales necesarios para producir sus vídeos (como los ingredientes, en el caso de vídeos de cocina) e incluso contratar talento local para tareas como la edición, la producción, la iluminación o el sonido de sus vídeos. “Ese gasto de consumo por parte de los creadores y los empleados de sus cadenas de suministro tienen a su vez un impacto adicional en la economía y la comunidad”, según Oxford Economics.

El estudio cita entre los ejemplos de ingresos no procedentes de la plataforma y vinculados a Youtube el de un panadero autónomo que eleva sus ventas de pasteles gracias a sus tutoriales en la plataforma o el de un músico que vende más artículos de merchandising gracias a su público de Youtube.

“Los emprendedores creativos de Youtube aprovechan las oportunidades, tanto dentro de la plataforma como fuera de ella, para desarrollar con éxito sus negocios en España”, señala el informe, que destaca el caso de Patry Jordan, la entrenadora de fitnes, que escogió Youtube en 2009 para popularizar sus rutinas de ejercicios en línea y que ha invertido en otros proyectos, como la publicación de tres libros, con los ingresos obtenidos en la plataforma, y emplea a 10 personas a tiempo completo para sus actividades fuera de Youtube.

Según la citada consultora, dos de cada tres “emprendedores creativos” declaran que Youtube ha contribuido positivamente a sus objetivos profesionales. Con ese término, el estudio se refiere a los creadores de la plataforma que tienen un mínimo de 10.000 suscriptores en su mayor canal, así como a aquellos con menos suscriptores, que obtienen ingresos directamente desde Youtube o desde otras fuentes gracias a los vídeos de la plataforma, y/o que emplean permanentemente a otras personas para realizar sus actividades en Youtube.

El trabajo de Oxford Economics también destaca que Youtube es un escaparate mundial de la cultura española. “Nuestra ventaja es que hablamos español y eso hace que los creadores de aquí tengan una audiencia de 500 millones de personas, porque somos una plataforma global”, explica Gómez Fraile, que asegura que por esta razón las audiencias son mayores que las de otros países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Italia. En ese sentido, el estudio resalta que más del 75% del tiempo de reproducción de contenido producido por canales españoles proviene de fuera de España, de Latinoamérica y de EE UU. Por ejemplo, el 80% del público de creador de contenido gamer Mikecrack, que emplea a 20 personas, está en América Latina, donde colabora con youtubers de México, Ecuador o Colombia.

El estudio, que se ha apoyado en encuestas y datos ya publicados para hacer sus estimaciones, muestra cómo más del 90% de los usuarios declaran que utilizan Youtube para obtener información y adquirir conocimientos.

Cerca de alcanzar a Netflix

Más allá del estudio, la directora de Youtube en España habla con CincoDías sobre la evolución del negocio de la plataforma, que en el tercer trimestre de este año facturó globalmente 7.205 millones de dólares (no dan datos locales), un 43% más que hace un año. En el mercado hay mucha gente que cree que la plataforma de vídeos de Google va a superar o igualar en ingresos este ejercicio a Netflix, el proveedor líder en el streaming. “El ritmo que estamos experimentando es sin duda espectacular. Veremos cómo acaba el año; Netflix es una gran plataforma, pero confiamos en poder lograrlo”, dice Gómez Fraile.

Cuando se le pregunta sobre el éxodo de importantes youtubers a Twitch, la plataforma de Amazon, o sobre el éxito de TikTok, la directiva defiende que la competencia les hace mejores y que esta “es una señal de que el ecosistema audiovisual está en plena ebullición y que hay mucho crecimiento por delante”. Reconoce que hay grandes streamers en Twitch que han sido tradicionalmente grandes creadores de contenido en Youtube, "pero creemos que es sano que que se genere ese movimiento entre plataformas y que las compaginen. Algunos se van y vuelven. O lo comparten con TikTok. Es muy habitual ver a creadores de Youtube diciendo aquí os dejo la dirección del resto de mis redes porque allí también estoy haciendo contenidos”.

La directiva insiste en que la diversidad es buena por definición y "porque obliga a seguir innovando". Sobre este punto, avanza que en los próximos meses lanzarán muchas novedades, varias relacionadas con las transmisiones en directo, donde es fuerte Twitch, para responder a las peticiones que han ido recibiendo tanto de usuarios como de creados. “Entre otras, lanzaremos la opción de regalar membresías dentro de los live streaming”, dice.

Su compañía también trabaja en lo que llaman "la pantalla grande", porque un efecto de la pandemia, según explica, es que Youtube ha entrado con fuerza en el salón de las casas y se ve en los televisores. "Nos hemos dado cuenta que consumirlo ahí es mucho más incómodo que en el móvil porque el interfaz es más complicado con el mando de la tele, así que estamos desarrollando un interfaz por voz para ver Youtube en el televisor. "Esperamos que salga pronto y que llegue a España lo antes posible".

Igualmente, ultiman mejoras en la experiencia de compra en la plataforma ("Siempre me imagino estar viendo un vídeo, ver una chaqueta que me gusta y poder cliclar sobre ella para ver todas las opciones de dónde puedes comprarla") y novedades relacionadas con Youtube Shorts, la apuesta de la compañía por los vídeos cortos para plantar cara a TikTok.

Gómez Fraile niega que su compañía esté ofreciendo importantes sumas de dinero a los tiktokers para que se pasen a Youtube Shorts como han publicado algunos medios. "Lo que hemos lanzado es un fondo de 100 millones, que ya estamos repartiendo con los creadores de Youtube, también los españoles [para incentivar la creación de este tipo de vídeos en vertical] y supongo que de ahí habrá salido ese rumor, porque es la única manera en la que estamos remunerando los vídeos cortos". Los premios, según señala, pueden ir desde los 100 euros a los 10.000 por un vídeo de un minuto.

Sobre la decisión de Youtube de esconder el contador de los "No me gusta", muy criticada por uno de los fundadores de la plataforma, la directiva afirma que ha sido "una decisión difícil". "Hicimos bastantes pruebas antes de dar el paso para entender qué impacto podría tener, y finalmente decidimos hacerlos. Se habla mucho del ocio y el acoso en internet y lo que estábamos viendo era que ese contador (no el botón de No me gusta, que sigue existiendo) se estaba convirtiendo en una herramienta de acoso. La opción era ser fieles al origen de la plataforma o hacer lo que nos pedían los expertos en acoso en internet, y decidimos ser responsables".

Quejas de los 'youtubers'

Numerosos youtubers se han quejado de la bajada de ingresos en Youtube y también de que el algoritmo no da la misma visibilidad a los recién llegados que a los creadores que llevan mucho tiempo en el servicio. Respecto a lo primero, reconoce que en 2020 hubo meses malos donde se cortaron muchas campañas publicitarias en la plataforma "y nos afectó a todos, pero el negocio se ha recuperado rápidamente y estamos viviendo crecimientos muy importantes", que también beneficiará a todas las partes.

Y sobre los algoritmos cuenta que es "una eterna discusión con los creadores, porque todos consideran que deberían recomendarles a ellos". La responsable de Youtube en España asegura que para su compañía el algoritmo debe ser la voz de la audiencia. "Lo que hace es recomendar a cada usuario, en función de su historial, el contenido que cree que más le va a interesar". Igualmente, defiende que a un creador nuevo de Youtube le va a costar ganarse el reconocimiento de la audiencia "igual que a cualquier creador de contenido de cualquier sitio, pero creemos que lo justo es que la audiencia marque la pauta y no que un algoritmo recomiende arbitrariamente a unos creadores u otros".