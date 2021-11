Malcolm Lloyd (PwC): “El ‘private equity’ aportará el dinero para que las empresas crezcan”

Desde su despacho en una de las Cuatro Torres, Malcolm Lloyd tiene unas vistas privilegiadas. Pero no solo de toda la ciudad de Madrid, sino de todas las transacciones que se mueven en el mercado mundial de fusiones y adquisiciones. No en vano Malcolm Lloyd es el responsable del área de Transacciones de PwC no solo en España, sino que también es su responsable mundial en la big four. Desde esa atalaya privilegiada, ve con elevadas dosis de optimismo el futuro de un sector borracho ya de liquidez y de operaciones sin fin y al margen de las tribulaciones económicas.

¿Los nubarrones que acechan a la economía tras el Covid-19 están afectando al mercado de fusiones y adquisiciones?

Nosotros somos súper optimistas en cuanto al desarrollo del mercado de M&A. Vemos que las tendencias macro son tan potentes que, aunque todos estamos comentando temas de inflación, subidas de tipos de interés o problemas de cadenas de suministro, pensamos que el mercado de M&A va a seguir súper fuerte en los próximos años con muchísimas oportunidades.

¿Cuáles son estas tendencias?

Todos los fondos que están dedicados a los mercados privados atesoran 8 trillones de capital privado levantados en diferentes tipos de fondos. Además, la tendencia es que cada vez se va a asignar más dinero institucional a ese tipo de vehículo. Esto genera una dinámica muy interesante de diversificación, buscando nuevos segmentos y nuevas oportunidades, con fondos de diferentes tamaños para su penetración en los diferentes segmentos de mercado. Todo se va a sofisticando. Por otro lado, desde el punto de vista del empresario, yo creo que es muy buena noticia, porque representa una fuente de capital que le permite seguir desarrollando sus planes. En eso hay un dato muy interesante. Si vemos el mercado de M&A en España, el peso del private equity es mucho más alto sobre el conjunto que en el mercado global o en el mercado de Europa. Un 56% de las operaciones España son de private equity, a nivel global es un 41% y en Europa, un 31%.

¿Por qué?

Porque si vemos el tamaño medio de las empresas y vemos el Ibex y lo comparamos con otros mercados a nivel global, el tamaño medio de las españolas es más pequeño. La capacidad de hacer operaciones que tienen los grandes grupos corporativos en España de media es menor que en otros mercados. Hay excepciones, por supuesto, y grandísimos grupos corporativos en España, pero si pensamos en todos los proyectos empresariales que tenemos en España, hay compañías fantásticas con planes para crecer y transformarse. Pero pensamos, de dónde va a venir el dinero. El private equity aportará el dinero para que las empresas crezcan y se transformen.

¿En qué papel deja esto a las grandes empresas españolas?

Centrándose en las áreas donde ven realmente que tienen unas capacidades ganadoras. En ese sentido, las grandes empresas deben vender los negocios donde no vayan a ser los líderes para liberar recursos que dedicará a esos otros segmentos. En ese sentido sí prevemos claramente que la tendencia de realizar desinversiones de grupos corporativos va a seguir. Es una tendencia clara y además hay una presión adicional, pues los grupos corporativos necesitan recursos para poder competir en sus segmentos elegidos. Es un momento estupendo para desinvertir, para maximizar retornos sobre esos negocios non core. Y hay otro factor, que son los fondos activistas. Si la propia compañía por sí misma no llega a la decisión de que es mejor realizar un ejercicio más riguroso que nunca sobre su cartera de negocios, es muy probable que vaya a llegar un inversor activista para obligarlo. Ya sabemos que hay todo tipo de perfil de fondos activistas con diferentes estrategias, algunos más agresivos que otros.

Sin embargo, en España aún los fondos activistas no tienen una presencia tan grande como en otros mercados del entorno, ¿contempla que esto cambie y haya una llegada masiva de fondos activistas en los próximos meses?

Es una tendencia global creciente. Los inversores activistas están analizando continuamente grandes grupos cotizados en todos los mercados buscando oportunidades. Puede haber compañías en España que son targets de fondos activistas, buscando una oportunidad para mejorar el valor conjunto de negocio. Eso significa que los grandes grupos corporativos van a seguir revisando sus porfolios e identificando desinversiones. Y eso, a la vez, son oportunidades para otras compañías o para los fondos. Todas esas dinámicas que estamos viviendo en el día a día nos hace pensar que esto va a seguir en los próximos años

¿Temen que el repunte de la inflación acelere la retirada de estímulos por los bancos centrales, de una subida de tipos y limite la liquidez en el mercado?

Está bastante descontado que algo de subida de tipos va a haber, desde luego en Estados Unidos y en algún momento también en Europa. Esto no va a impactar realmente en las dinámicas que estamos hablando. Si pensamos en los ocho trillones de capital que están ya levantados, hay que poner a trabajar ese dinero. Las operaciones están apalancadas, pero la deuda no es la fuente principal de creación de valor de las operaciones. Está enfocado en el crecimiento de los negocios, en el crecimiento de ingresos, en la mejora de márgenes y en los planes de creación de valor. Puede afectar un poco a algunas las dinámicas de una operación concreta, pero no pensamos que eso va a afectar de forma importante todo el dinamismo que vemos ahora. Yo creo que las macrotendencias que estamos observando son mucho más relevantes.

¿Esos ocho trillones de drypowder [capital libre para invertir] serán una especie de colchón?

Todo ese capital está levantado y se puede poner a invertir como equity y también como fondos de crédito. Los fondos tienen mucha capacidad para reaccionar ante cambios del escenario económico, pero la tendencia que estamos observando ahora mismo es que muchos fondos están planeando levantar capital. Algunos lo están haciendo ahora, otros lo están planeando para el año que viene. Los mismos fondos están activos a la vez en acometer nuevas inversiones, pero también están desinvertiendo porque tienen previsto adelantar nuevos fondos. Esto también responde a la tendencia macro de un incremento paulatino de asignación de dinero institucional a los fondos de private equity y otros fondos de mercados privados.