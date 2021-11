El BCE alerta de la "exuberancia" de activos inmobiliarios, financieros y "exóticos", como las 'criptos'

El Banco Central Europeo (BCE) ha lanzado un aviso este miércoles de que las vulnerabilidades del sector financiero están aumentando como consecuencia de la asunción de riesgos y la búsqueda de rentabilidades que están originando "focos de exuberancia" en los mercados crediticios, de activos y de vivienda, además de en segmentos "más exóticos" como las criptomonedas.



En la última edición de su 'Informe de Estabilidad Financiera', la institución señala que, si bien la recuperación económica en la zona euro ha reducido los riesgos a corto plazo relacionados con la pandemia, las vulnerabilidades están aumentando debido a las valoraciones ajustadas en algunos mercados de activos, los niveles elevados de deuda tanto pública como privada y una mayor asunción de riesgos por parte de las entidades no bancarias.



"Los riesgos de altas tasas de impagos corporativos y pérdidas bancarias son ahora significativamente más bajos que hace seis meses. Pero los riesgos de la pandemia no han desaparecido por completo ", dijo Luis de Guindos, vicepresidente del BCE en la presentación del informe.



En este sentido, mientras que las empresas de la eurozona experimentaron una mejoría de sus beneficios a medida que la economía se recuperó en el primer semestre del año, lo que mantuvo las insolvencias empresariales por debajo de los niveles prepandémicos, las tensiones en las cadenas

de suministro mundiales y el reciente aumento de los precios de la energía podrían plantear desafíos para la recuperación económica y las perspectivas de inflación.



De este modo, el BCE considera que el riesgo de correcciones de precios ha aumentado en algunos mercados inmobiliarios y financieros, subrayando que los segmentos de mayor riesgo de los mercados financieros mundiales han experimentado una creciente demanda por parte de los inversores, con un interés cada vez mayor en clases de activos novedosos como los criptoactivos.



Las preocupaciones se relacionan particularmente con focos de exuberancia en los mercados crediticios, de activos y de vivienda, así como con niveles más altos de deuda en los sectores público y corporativo como legado de la pandemia, advierte el BCE, para el que esta situación "hace que partes de los mercados inmobiliarios y financieros sean cada vez más susceptibles a las correcciones".



Asimismo, más allá de los mercados 'core', advierte de que algunos segmentos de mercado "más exóticos", como los mercados de criptoactivos, también siguen sujetos a episodios especulativos de volatilidad, subrayando la creciente popularidad de las monedas estables lo que aumenta las

interconexiones entre criptoactivos y mercados financieros convencionales.



Por su parte, apunta que las entidades no bancarias, que incluyen fondos de inversión, aseguradoras y fondos de pensiones, continuaron aumentando su exposición a deuda corporativa con calificaciones más bajas, lo que podría hacerlas enfrentarse a pérdidas crediticias sustanciales

si las condiciones en el sector corporativo empeoraran, mientras que los fondos de inversión siguen estando también muy expuestos al riesgo de liquidez.



A este respecto, el BCE considera que políticas macroprudenciales más estrictas pueden ayudar a abordar las crecientes vulnerabilidades, especialmente para los mercados de la vivienda en algunos países, mientras que también será esencial mejorar el marco regulatorio para el sector financiero, incluida la implementación completa y oportuna de las reformas de Basilea III y un marco de políticas más sólido para el sector financiero no bancario.