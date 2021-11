Abrdn ve en la opa de BBVA sobre Garanti un "movimiento audaz"

La gestora británica Abrdn considera que la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre el 50,15% que no controla del banco turco Garanti es un "movimiento audaz" y anticipa más fusiones transfronterizas en los próximos tres años, según ha explicado su responsable de acciones, Ben Ritchie, en declaraciones a Europa Press.



El consejo de administración de BBVA acordó este lunes lanzar una OPA voluntaria sobre el 50,15% que no posee de Garanti BBVA a un precio de 12,20 liras turcas por acción, una vez se reciban las autorizaciones regulatorias necesarias.



Esta decisión hizo que el banco español cerrase la sesión bursátil del lunes con pérdidas del 4,28%, mientras que el turco cerró con un alza del 10% que hizo que sus acciones se situasen en 11,63 liras turcas, el más alto desde febrero de 2020.



Las pérdidas en los mercados se redujeron el martes para BBVA, que cerró con una caída del 1,13%, hasta los 5,799 euros por acción. Garanti, por su parte, prosiguió la racha alcista al subir el 3,78%, hasta las 12,07 libras turcas, cerca ya de las 12,2 ofrecidas por el banco español.



Ritchie ha señalado que el principal problema sería la mayor exposición de BBVA a países en los que la volatilidad económica y política es más alta. De hecho, el banco español pasaría a tener una exposición a mercados emergentes del 68% si la OPA prospera.



Asimismo, ha recordado que hace diez años Turquía era una mercado en el que "todo el mundo quería entrar" debido a su rápido crecimiento, aunque la situación política y económica ha cambiado mucho en la última década.



No obstante, ha señalado que lo peor que podría pasarle a BBVA con esta operación es que Garanti "cayese hasta cero", es decir, perdiese totalmente su valor, pero cree que la exposición al riesgo "está contenida" y que todas las compañías deberían estar buscando este tipo de movimientos.



Más fusiones transfronterizas en tres años



Ritchie ha afirmado que se producirán más fusiones transfronterizas bancarias en los próximos tres años y que 2022 podría ser el año en que se empiece a ver más consolidación paneuropea en el sector.



Así, ha señalado que las probabilidades son "razonables", ya que los mercados están bien capitalizados y los bancos están ganando el dinero suficiente, por lo que podrán llevar a cabo estas fusiones desde una posición fuerte y no una débil, como se ha visto en el pasado. No obstante, considera que a los gobiernos no les gusta perder el control de las entidades nacionales.