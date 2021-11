La tecnología, protagonista del primer día del Legal Management Forum

Este martes el Legal Management Forum 2021, el evento de referencia en el sector legal, ha vuelto a la presencialidad en la nueva Torre IE de Madrid, el campus más moderno de Europa. Bajo el título Starting a new age, profesionales del sector jurídico han debatido sobre los principales retos a los que se enfrentan en un mundo cada vez más incierto, pero con numerosas oportunidades para quien sepa identificarlas. El objetivo ha sido anticiparse a los cambios y tendencias que se están produciendo.

Con un plantel de lujo, la edición de este año ha arrancado a las 17:00 horas con cuatro sesiones simultáneas en las que se ha abordado el futuro del trabajo tras la pandemia, los beneficios de la automatización de documentos, el desarrollo de negocio en la era digital y la transformación digital del abogado de empresa. Este miércoles tendrá lugar la sesión plenaria con reconocidos expertos de otras ramas del Derecho y de la comunicación.

Y es que, la apresurada adopción del teletrabajo el año pasado ha obligado a los despachos y asesorías jurídicas a repensar cuáles serán las formas de trabajar más adecuadas tras la pandemia. A esta cuestión ha dado respuesta Elena Méndez, fundadora y directora en Evolución, un hub de expertos en transformar las organizaciones en lugares más cercanos y humanos.

Según ha informado Patricia Esteban, la experta ha dicho que la emergencia sanitaria ha abierto "una ventana de oportunidad única" ya que "estamos reescribiendo cómo podemos hacer las cosas mejor. El riesgo es volver a la casilla de salida. ¿Qué tenemos que hacer para que la forma de trabajar funcione? No podemos suponer que no ha pasado nada. Hay que construir nuevas reglas y definir las necesidades importantes; una alianza que no solo es responsabilidad del jefe", ha subrayado Elena Méndez en una charla que ha sido moderada por Beatriz Malpartida, directora de Personas y Transformación de la Mutualidad de la Abogacía.

Automatización de documentos

Por otro lado, se ha analizado cuál es la mejor forma de gestionar los documentos legales. Un nicho que está abriendo nuevas oportunidades estratégicas para las firmas tanto en las relaciones con los clientes como en la aparición de nuevos modelos de negocio. Moderados por Cristina Retana, directora de Innovación y Contenidos de Wolters Kluwer Legal & Regulatory España y Portugal, un nutrido grupo de expertos ha arrojado luz al respecto. Entre ellos destacan Luis Fernández-Bravo Francés, decano de nuevas tecnologías del Consejo General del Notariado y decano del Colegio Notarial de Castilla La Mancha; Javier Hernández Diez, subdirector general de desarrollo e implantación de servicios digitales en el Ministerio de Justicia; Rafael Madero, CIO de Perez-Llorca; y Jesús Olmedilla, director de operaciones de Santander Legal.

Según ha informado José Miguel Barjola, el decano del Colegio Notarial de Castilla La Mancha ha destacado cómo el paso del documento al dato está mejorando el servicio de fe pública, blindando "la seguridad jurídica", aumentando "la transparencia" y las medidas de lucha contra el fraude. Una opinión que ha complementado el subdirector de desarrollo e implantación de servicios digitales en el Ministerio de Justicia, que ha puesto énfasis en la importancia de la robotización de los procesos de la administración. Un camino que "ya supone un ahorro de miles de horas a funcionarios, que pueden dedicar su tiempo a otras labores", ha asegurado.

Desarrollo de negocio

En un mundo en el que se libra una competencia feroz por la atención, otra de las cuestiones que exige respuesta es cómo mantener los lazos personales con los clientes y cómo generar nuevos contactos de potenciales compradores. Con Lidia Zommer como moderadora, socia directora de Mirada 360 y miembro de Inkietos, Alex López, experto internacional en social selling, ha analizado esta cuestión.

Según ha informado Marcelino Abad, en este recorrido itinerante se ha evidenciado que el sistema tradicional del boca a boca es importante, pero no definitivo para que las empresas se posicionen en volumen de negocio. En la era digital, donde cada acción puede medirse a fin de determinar su impacto desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, las redes sociales y las nuevas herramientas digitales se revelan como las grandes aliadas de despachos y asesorías jurídicas. La pandemia ha servido “para empezar a hacer cosas que no habíamos hecho. En un momento de incertidumbre, lo de siempre dejó de tener sentido”, ha dicho Lidia Zommer. Una mirada que ha compartido el experto en venta social en redes sociales, que ha explicado cómo utilizar LinkedIn para generar contactos y volumen de negocios. "Lo importante es enterder para qué estoy aquí", ha dicho. “El perfil de LinkedIn tiene más visibilidad que el de la empresa. Hay que derivar el tráfico al lugar que interesa”.

Transformación digital

Otro de los retos del sector es la resolución de problemas desde la óptica del design thinking, es decir, mediante el pensamiento de diseño. Esta materia ha sido abordada en un workshop que ha dirigido Gloria Sánchez, head of fegal for Technology & Legal Transformation de Banco Santander, y que ha moderado Eva Bruch, miembro de Inkietos y socia de Alterwork.

Con la participación de cerca de veinte responsables de asesorías jurídicas, Carlos Fernández ha informado de que estas entidades están aumentando notablemente su inversión en tecnología, previéndose un crecimiento por tres en 2024. Pero, como se ha puesto de manifiesto, implementar correctamente la tecnología requiere una serie de pautas que aseguren su éxito como identificar las necesidades a resolver, las opciones tecnológicas a aplicar o concretar cuál de ellas se ajusta mejor a las necesidades identificadas. Para ello, los expertos han convenido en que el design thinkink resulta muy útil, pues permite identificar con relativa facilidad y claridad estos extremos.

Organizado por la Fundación Wolters Kluwer e Inkietos y bajo la Presidencia de Honor del Rey Felipe VI, el Legal Management Forum quiere servir así de espacio para transformar los principales retos del sector legal en oportunidades.

Santander e IE Law School son los patrocinadores principales del evento, aunque también cuenta con el patrocinio de Mutualidad de la Abogacía, Tecnitasa, McLehm, Ontime, Lenovo, Salesforce, IurisTalent y Compass Group.

Además, grandes firmas y despachos colaboran este año, entre los que destacan Auren, CCS Abogados, Crowe, Cuatrecasas, DLA Piper, Ejaso ETL Global, Eversheds Sutherland, Gómez- Acebo & Pombo, Grant Thornton, KPMG, Ontier, Pérez-Llorca, RocaJunyent, Squire Patton Boggs y Uría Menéndez. Toda la información se puede consultar en este enlace.