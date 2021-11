Sabadell se fija como objetivo crecer “más que el mercado en seguros de vida y no vida”

Hace un año que Banco Sabadell decidió reforzar su división de seguros con una alianza con Sanitas para lanzar seguros de salud. En total, Sabadell suma 410 millones de euros en primas de protección de vida, el 48% del total de la cartera de seguros del banco, 43 millones de euros son de salud y 125 millones de euros corresponden a primas de hogar.

En total, las alianzas que mantiene con Sanitas y Zurich (compañía esta última con la que comparte una joint venture) suman 705 millones de euros en pólizas, “que aportan al banco sin tener en cuenta TSB (la filial británica del grupo) el 6,5% del margen bruto. Y cada día la división de bancaseguros gana peso y protagonismo. Además, hay que recordar que no consume capital”, señala David Insalaco, director de seguros del banco.

El objetivo que se ha marcado Banco Sabadell es que su negocio de seguros “crezca a doble dígito en 2022”, declara Insalaco, quien pese a llevar dos décadas en la entidad ha sido a raíz de los cambios que ha ido realizando César González-Bueno, consejero delegado del grupo desde marzo, cuando este ejecutivo fue nombrado responsable de seguros de Sabadell.

La expansión del negocio supondrá que los seguros de Sabadell “crezcan en vida y no vida por encima del mercado”, insiste el responsable de esta división, quien reconoce que la pandemia “ha ayudado a crecer a todo el sector en seguros de salud. Aunque en el ramo de autos ha ocurrido lo contrario, aunque la siniestralidad ha sido muy baja en 2020 a causa del confinamiento, que provocó la casi paralización de venta de coches, pero también una baja tasa de accidentes”.

En el año desde que se firmó la alianza de Sanitas y Sabadell algo más de 29.000 clientes del banco han confiado su protección de salud a Sanitas. Sabadell ha logrado así escalar cinco posiciones en el ranking, del puesto 25 en diciembre de 2020 al 19 en junio de 2021, explica Insalaco. Además, el peso de salud en el negocio de seguros generales duplica su peso “en su primer año de existencia de la alianza, al pasar del 6% en junio de 2020 al 12% en igual fecha de este año”, declara el directivo.

“Ha sido tal la satisfacción del cliente del banco con el acuerdo con Sanitas que el seguro de salud se mantiene como apuesta locomotora para el grupo, con incrementos en nuestro plan para 2022 del 75% y con una contribución del 40% en el plan de negocio de seguros generales”, presume Insalaco en declaraciones a este periódico.

“En la actualidad el negocio de seguros es rentable y tiene todo el sentido del mundo, por eso todos los bancos están apostando por este segmento del negocio”, explica el directivo.

Sabadell tiene previsto que su filial británica, TSB, llegue también a una alianza de bancaseguros, y “¿por qué no?, Sanitas [de origen británico] podría ser también su socio, pero no hay nada sobre la mesa”, comenta este directivo que trabajó no hace mucho también en el banco inglés.

La división de seguros de Sabadell también quiere ahora extender su negocio a otras vías de negocio y clientes. Analiza llegar a acuerdos con firmas de distribución para asegurar el crédito al consumo. Así, pretende captar clientes que no sean del banco para asegurar las compras de autos, televisiones, etc, que se financien a través de Sabadell Consumer Finance. “De esta forma, ofreceremos una línea completa de seguros, que incluya el seguro vinculado al crédito de consumo”, anuncia David Insalaco.

El plan estratégico de Sabadell Seguros maneja unos tiempos diferentes a los del grupo en general. Mientras que el plan del banco es 2021-2023, en el caso de los seguros los objetivos se marcarán del año 2022 al 2024, señala el directivo de esta división cada vez con mayor peso en el banco.