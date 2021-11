Cepyme alerta sobre la subida de las cotizaciones

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) advierte de que la subida de las cotizaciones influirá negativamente a la competitividad de las empresas y al empleo.

La Confederación señala que la recuperación económica aún no es una realidad. Según indican representantes de Cepyme, aún no se visualiza recuperación a nivel de empleabilidad. Advierten de que los datos que está registrando el empleo no se corresponde con la generación de actividad que está registrando la economía española.

Ralentización económica

Cepyme recuerda que los datos de empleabilidad reflejan una reducción en 734 personas en el paro y un incremento de la afiliación en 102.474 cotizantes. Eso supone, en palabras de representantes de la organización, que la afiliación se sitúa en 19.662.163 personas, o lo que es lo mismo, 182.349 cotizantes más que en febrero de 2020.

“La fuerte ralentización en el crecimiento económico registrado estos últimos meses, junto a la caída de las previsiones económicas están resultando en un fuerte caída de productividad en el empleo”, señalan desde Cepyme. En la organización apuntan que el tejido empresarial está soportando la pérdida de productividad y el mantenimiento de 190.718 afiliados en ERTE. A eso hay que añadirle, indican las 39.700 empresas que han cerrado tras la pandemia.

Prudencia en las medidas

Desde la Organización piden al Gobierno “prudencia” cuando se implanten medidas para recuperar la economía y la competitividad empresarial. En ese sentido, Cepyme alerta de que si se suben las cotizaciones empresariales eso repercutirá negativamente en la creación de empleo y en la recuperación. Según dicen, esto aportará más incertidumbre y supondrá mayores costes para las empresas.

“La subida de las cotizaciones lastrarán la capacidad de las empresas de competir en un mercado globalizado como el actual. Además, esta subida de cotizaciones se suma a la subida de impuestos incluida en los Presupuestos Generales y la modificación de la normativa laboral”, añaden desde la organización empresarial.