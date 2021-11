Spotify no tiene suficiente con la música y los podcasts: ahora planea tener audiolibros

Con los movimientos que Spotify ha protagonizado en los últimos años, queda claro que no se van a estar quietos hasta que tengan el monopolio (en el buen sentido) de los contenidos de audio. Da igual si se trata de música o podcasts que no van a pararse ahí, y prueba de ello es que hace unas pocas horas han anunciado a bombo y platillo cuál será su siguiente parada. Que no es otra que meter la cabeza en el incipiente (al menos en España) mercado de los audiolibros.

El caso es que los suecos acaban de confirmar la adquisición de Findaway, una firma que definen como "líder mundial en distribución de audiolibros digitales" y que va a permitir a Spotify llenar de títulos toda su plataforma. Un elemento que podría impulsarla más todavía y ensanchar la distancia que mantiene con sus perseguidores. Hay que tener en cuenta que los suecos superan ya los más de 250 millones de usuarios todos los meses, tanto de pago como gratuitos.

Spotify quiere tenerlo todo

Si miramos el histórico de decisiones de la compañía, desde luego solo podemos confiar en que la apuesta por los audiolibros les va a salir bien. La de los podcasts, por ejemplo, ha sido todo un éxito y en un tiempo récord han conseguido desbancar a Apple del primer puesto en cuanto a plataforma de consumo. Y estamos hablando de que han superado a la más veterana del mundo, la que primero apostó con sus iPod hace más de 15 años por este tipo de contenidos.

Spotify acaba de adquirir Findaway. Spotify

Según Gustav Söderström, director de Investigación y Desarrollo de Spotify, “es la ambición de Spotify ser el destino de todo lo relacionado con el audio, tanto para los oyentes como para los creadores. La adquisición de Findaway acelerará la presencia de Spotify en el espacio de los audiolibros y nos ayudará a cumplir más rápidamente con esa ambición". Tanto es así que están "entusiasmados de combinar el equipo de Findaway, la mejor plataforma tecnológica de su clase y un sólido catálogo de audiolibros, con la experiencia de Spotify para revolucionar el espacio de los audiolibros como lo hicimos con la música y los podcasts".

Findaway, que seguramente no os sonará, trabaja como una plataforma que sirve tanto a autores como editores y usuarios finales, ofreciendo un enorme catálogo de títulos. Eso sí, está por ver cómo afrontan la generación de contenidos en distintos idiomas, barrera que siempre ha sido la que ha limitado la oferta que, al menos en nuestro caso, terminaba por llegar a España.