Estos cuatro valores del Ibex duplican su cotización en los últimos 12 meses

Las subidas en Bolsa han sido la corriente imperante en el último año, un periodo durante el cual la recuperación que ha acompañado al proceso de inmunización ha servido para que el Ibex 35 abandone los mínimos de 2020 y se anote un 21,89% en los últimos 12 meses. Pero no es oro todo lo que reluce. Detrás de esta mejoría hay luces y sombras. Mientras 20 cotizadas baten las ganancias del selectivo, otras seis escapan a las subidas. Dentro del primer grupo, tres valores registran ganancias superiores al 100%.

Por encima de todos sobresale Sabadell. La entidad que preside Josep Oliu no es solo el valor más alcista del Ibex en 2021 (92,3%) sino que es el que mejor comportamiento registra en los últimos 12 meses (115,3%). Como sucede al conjunto del sector bancario español y europeo, Sabadell se ha visto favorecido por el alza de las rentabilidades en el mercado de deuda. Unos rendimientos más elevados además de servir para mejorar el desempeño de la cartera de deuda anticipan unos tipos más altos, el deseo que más anhelan las entidades para mejorar ingresos y su rentabilidad.

No obstante el alza experimentada por Sabadell no se debe única y exclusivamente a la evolución del la deuda. La entidad fue una de las más penalizadas tras el estallido de la crisis. Su mayor riesgo por la negativa evolución de su filial británica le pasó factura. Ahora que las dudas se disipan el banco parece no estar dispuesto a deshacer sus posiciones en el Reino Unido o al menos las ofertas que le han surgido hasta el momento (Co-operative Bank le ofrecía 1.200 millones) no le satisfacen. El cambio de sentimiento respecto a la banca se ha visto amplificado por las bajas valoraciones. Las acciones de la entidad continúan lejos de la barrera del euro por título y su capitalización se limita a 3.800 millones. Es decir, los bajos precios hacen que su cotización experimente fuertes oscilaciones.

Aunque en los nueve primeros meses del presente ejercicio la entidad ha logrado incrementar en un 82,3% las ganancias (370 millones), el consenso de los analistas consultados por Bloomberg considera que Sabadell ha agotado su potencial. Esta apatía se refleja también en las recomendaciones. El 12% de las firmas aconseja comprar títulos de la entidad, frente al 64% que recomienda mantener en cartera.

Empatado con Sabadell, en lo que a subidas en Bolsa se refiere se encuentra BBVA. La entidad que preside Carlos Torres se revaloriza un 52,69% en 2021, ganancias que se amplían al 115,3% en los últimos 12 meses. Con estos ascensos las acciones recuperan la barrera de los seis euros, llegando incluso a tocar máximos de enero de 2018. Además de la mejora de la percepción que existe de la banca, sus resultados y el retorno en septiembre el Euro Stoxx 50 han servido de aliciente. En los nueve primeros meses del año BBVA ganó 3.311 millones, frente a las pérdidas de 15 millones registradas en el mismo periodo anterior. Tras esta mejora la entidad ha lanzado un programa de recompra de acciones por el 10% de su capital (destinará hasta 3.500 millones) a la vez que retoma el pago del dividendo en efectivo con un pay out de entre el 35% y el 40%.

La mejora del negocio y la gestión del riesgo en los países emergentes han sido el caldo de cultivo perfecto para que los analistas mejoren sus valoraciones sobre BBVA. En las últimas semanas Société Générale y RBC han elevado su precio objetivo hasta los 6,8 euros por acción y 6,7, respectivamente. Más optimistas se muestran los analistas de Santander que consideran que BBVA podría escalar hasta los 7,2 euros.

El alza de la inflación no solo tiene como ganadores a los bancos. La recuperación de la actividad económica también se está dejando sentir con fuerza en las empresas vinculadas a las materias. ArcelorMittal es el mejor ejemplo. El haber logrado el mejor beneficio trimestral desde 2008 (4.000 millones de euros) a la vez que redujo su pasivo a mínimos de 2016 (3.403 millones de euros) fue premiado ayer por los inversores. La compañía se anota un 4,19%, ganancias que se amplían al 112% en los últimos 12 meses. La acerera continúa siendo además una de las cotizadas con mejores recomendaciones. El 86,4% de los analistas aconsejan comprar, frente al 9,1% que recomienda mantener y el 4,5% vender.

Tras varios intentos fallidos, Fluidra logra colarse en la lista de valores que duplican sus ganancias (100,36% en 12 meses). La compañía se sobrepone a la corrección sufrida desde que presentara resultados (-8%), unas cuentas que fueron recibidas con dudas pese a que multiplicó por tres las ganancias (221,4 millones).