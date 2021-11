El Consejo de Fisioterapeutas considera injusta la subida de la cuota de autónomos

“Injusta”. Así es como considera el Consejo del Colegio de Fisioterapeutas la subida de la cuota de autónomos para el próximo año. El vocal del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, Juan Manuel Nieblas, advierte que es “incomprensible y llega en el peor momento” la subida de la cuota en 90 euros más para el próximo año.

Hace unos días se supo que los Presupuestos Generales del Estado incluían un incremento de las bases mínima y máxima de cotización del 1’7% para el próximo año. En este sentido, la base mínima de cotización pasaría a ser de 960,60 euros mensuales, frente a los 944,40 actuales. Por su parte, la base máxima será de 4.139,40 euros, frente a los 4.070,10 que se pagan ahora.

Desde el Colegio de Fisioterapeutas alertan de que la pandemia ha afectado económicamente a los profesionales autónomos. Según indican, tras la pandemia estos profesionales necesitan “incentivos para normalizar la situación económica, no una subida de impuestos como esta”.

Descenso de facturación

En palabras de Nieblas, “los autónomos seguimos siendo el eslabón más débil y menos protegido de la cadena productiva del país”. Los fisioterapeutas consideran que es “muy complicado que esta subida de impuestos repercuta en lo que cobran a sus clientes. Tal y como explican, existen acuerdos previos con las compañías privadas de seguros y “hasta que no se produzca una nueva negociación no será posible; y en un mercado cada vez más competitivo no es fácil subir esas tarifas”.

Actualmente, una gran parte de los fisioterapeutas que están colegiados en España son autónomos. En el país hay unos 60.000 fisioterapeutas colegiados, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística. Esto ha llevado a que, al igual que los más de 3 millones de españoles que son autónomos, el colectivo recibiera con desagrado la noticia de la subida de la cuota prevista para el próximo año.

Además, alertan de que éste es el “el peor momento” para subir la cuota de autónomos, “después de un descenso generalizado de la facturación de los fisioterapeutas autónomos”.