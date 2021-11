Tesla te dejará sincronizar tu perfil de conductor para que te lo lleves a otros coches

Es de lo más normal del mundo que cuando compramos un nuevo iPhone (por ejemplo), nada más encenderlo tengamos la opción en pantalla de restaurarlo con una copia de seguridad previa, de tal forma que cuando termine de bajarse e instalarse, el móvil tenga la misma apariencia con la que contaba el anterior. Es, salvando las nuevas características, como si lleváramos el mismo smartphone en el bolsillo.

Con los coches no suele ocurrir eso porque, entre otras cuestiones, no tienen tantos parámetros para configurar que justifiquen una función de ese tipo, salvo si se trata de un Tesla que, en espíritu, es prácticamente como un móvil: ofrece multitud de formas de personalizar el interior, la conducción, las preferencias de seguridad, vigilancia, etc. Así que si cambiamos de Tesla, ¿sabéis el engorro que es devolverlo todo al mismo estado que el vehículo anterior?

Perfiles de conductor y sincronización

Además, los vehículos Tesla tienen una interesante función que nos permite crear distintos perfiles de conductor, en el caso de que un mismo vehículo lo usen varias personas de la misma familia o de la empresa. Así, con entrar y activar nuestro preset, no notaremos que ese EV lo ha estado conduciendo otra persona. Pues bien, desde la compañía han decidido dar un paso más en esa dirección añadiendo la función "Enable Vehicle Sync" (activa la sincronización de vehículo).

Nueva opción de 'Enable Vehicle Sync' de Tesla. Notateslaapp

¿Y qué significa eso? Pues que gracias a la nube de Tesla podremos almacenar en nuestra cuenta esos perfiles de conductor y, cuando compremos un nuevo modelo o lo alquilemos en algún viaje, cargarlo para tener la sensación de que vamos a conducir nuestro vehículo habitual. De esa forma, contaremos con la misma configuración y no notaremos que nos hemos cambiado de modelo, salvo por la mayor velocidad o el acabado de los asientos y el interior (ejem).

Esta función no es nueva, al menos conceptualmente hablando, porque ya Elon Musk habló de ella en sus redes sociales allá por 2019, pero seguramente que la pandemia retrasó todos los planes de implementación. Eso sí, de momento no se trata de una función que esté distribuida y solo ha sido vista por algunos que han estado escarbando dentro del código. Así que lo mismo todavía nos quedan algunas semanas hasta que la tengamos disponible.

De todas formas, la llegada e servicios en la nube abre un abanico enorme de oportunidades para los propietarios de los vehículos Tesla, ya que podría abrir las puertas a un negocio mayor, sobre todo relacionado con los servicios de alquiler que podrían ofrecer a sus clientes clones perfectos de los coches que usan en su día a día. De una manera rápida y sencilla.