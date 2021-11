El presidente de Ecoener ya puede hacer caja con parte del 71% del capital

Un semestre lleva Ecoener cotizando con un balance no muy positivo. Sus títulos se dejan un 13% desde su estreno bursátil. La compañía, que fijó un precio de salida en los 5,9 euros por acción, cerró ayer en los 5,13. Un resultado que no exime al presidente de la energética, Luis de Valdivia, para que pueda hacer caja con su participación en la compañía. Ecoener fijó en su folleto de salida a Bolsa un compromiso para que sus accionistas no vendieran sus títulos de 180 días que ya ha vencido.

Valdivia, que ostentaba antes de la salida a Bolsa un 100% del capital de la compañía, controla desde entonces un 70,982%. Un porcentaje que ostenta a través de la sociedad Luis de Valdivia SL, que recientemente ha cambiado de nombre.

Ecoener optó por rebajar sus pretensiones iniciales en su salida a Bolsa y, de la mano de los bancos coordinadores capitaneados por Société Générale, fijó su precio en el mínimo de la banda, que llegaba hasta los 7,25 euros por acción. Además, optó por reducir a la mitad el importe de la ampliación de capital, hasta los 100 millones de euros, y retrasó su debut un par de días. Pese a la rebaja, la firma fue recibida en Bolsa con una caída del 15% el día de su estreno, demanera que protagonizó el peor debut desde el de Telepizza en 2016.

Los títulos de Ecoener llegaron a alcanzar los 6,2 euros por acción, nivel desde el que han retrocedido un 20,9%. La empresa no ha recibido además el interés por parte de las casas de análisis: solo cuatro firmas siguen el valor – HSBC, Sociéte Générale, Banco Sabadell y CaixaBank–, todas ellas colocadoras en su estreno en el mercado.

El resultado del estreno de Ecoener bastó para que otras empresas de energías renovables pusieran pies en polvorosa y desistieran de sus planes de salir a Bolsa. Opdenergy canceló un día después del estreno de Ecoener sus intenciones de cotizar en el mercado ante las "inestables condiciones de los mercados en su conjunto y para las compañías de energías renovables". Y otras empresas del sector, como Capital Energy, suspendieron sus planes tras detectar que el apetito de los fondos de inversión por el sector se había moderado. Desde entonces, solo Acciona Energía ha logrado aplacar las dudas: salió a Bolsa el 1 de julio y desde entonces sus acciones se revalorizan un 13,4%.

La salida a Bolsa de Ecoener captó el interés de dos gestoras de fondos. La suiza GAM Holding controla un 4,76% del capital, mientras que la sueca Handelsbanken Fonder AB ostenta un 3,325%. También se sumó la familia Ybarra Careaga, que, a través de su vehículo inversor Onchena, tiene otro 6,147% del capital.