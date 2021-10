Microsoft extiende la actualización de Windows 11 a nuevas configuraciones de hardware

Como sabéis, Windows 11 legó oficialmente a principios de este mes con una primera tanda de configuraciones de hardware compatibles, a través del menú de Windows Update donde podemos solicitar la descarga para instalar más tarde el nuevo OS. Pues bien, ese procedimiento tiene un inconveniente y es que no es generalizado, sino que lleva sus etapas.

Microsoft, por aquello de no colapsar y bloquear los servidores de actualización, va incluyendo nuevas configuraciones cada ciertos días y justo esta semana ha tocado ampliar el abanico de ordenadores que, ahora sí, son aptos para empezar a trabajar con el nuevo y flamante Windows 11. Así, al menos, lo han anunciado desde la compañía, que está trabajando en intentar dar cabida a la mayor cantidad de usuarios cada vez.

¿Está tu ordenador entre ellos?

Como os decimos, esta nueva remesa de configuraciones aceptadas para instalar Windows 11 se ha producido en los últimos días y así lo han anunciado desde Microsoft: “la disponibilidad de Windows 11 se ha incrementado y estamos aprovechando nuestro modelo de aprendizaje automático de última generación para ofrecer la actualización a un conjunto ampliado de dispositivos elegibles”. Eso permitirá a los de Redmond continuar "entrenando nuestro modelo de aprendizaje automático durante el lanzamiento por fases para ofrecer una experiencia de actualización fluida".

Mensaje de disponibilidad de Windows 11. Microsoft

Hay que recordar que, como suele ocurrir en estos lanzamientos tan grandes donde hay decenas de millones de usuarios impacientes por probar las novedades de un nuevo Windows, suelen producirse atascos que provocan que un proceso que, a lo sumo, puede alargarse durante una hora, termine por llevarnos medio día por culpa de esa cola de espera hasta los topes.

Recordad que para saber si vuestro PC ya está entre los disponibles para actualizar, solo tenéis que acceder a Windows Update y comprobar si tenéis ya la llamada para descargar Windows 11. Si no aparece no significa que no podáis hacerlo, sino que simplemente todavía Microsoft no ha seleccionado vuestro perfil para hacerlo a través de las herramientas del OS. Siempre os quedará la opción de bajar la imagen ISO e instalarla manualmente como se ha hecho toda la vida.

Eso sí, verificad que vuestro PC cumple con los requisitos de hardware mínimos exigidos por Windows 11 para funcionar o, de lo contrario, no servirá de nada ningún método al que podáis acogeros para intentar instalarlo. Si tenéis dudas al respecto, Microsoft cuenta con una herramienta específica para confirmar todas vuestras sospechas.